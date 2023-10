Meta-Aktie: Analysten erwarten weiteren Aufwärtstrend – Was ist drin?

Am Mittwoch wird Meta aktuelle Quartalszahlen für Juli, August und September veröffentlichen, die Investoren bereits mit Spannung erwarten. Zuletzt sah es für die Aktie sehr gut aus: Auf Jahressicht liegt das Plus bei über 120 Prozent. Das Gros der Analysten rechnet damit, dass der Aufwärtstrend weiter anhält – darunter auch die Kapitalmarktexperten von BofA Securities. Sie sehen die Meta-Aktie als Kauf-Kandidat, mit einem Kursziel von 375 US-Dollar. Der letzte Schlusskurs lag bei 308,65 US-Dollar. In einer aktuellen Unternehmensanalyse haben sie die Treiber erläutert, von denen sie Rückenwind erwarten.

Ganz oben steht dabei der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI), den die Facebook-Mutter Meta – genauso wie die anderen großen Tech-Konzerne – gezielt ausbaut. Erst vor wenigen Wochen hatte Firmenchef Mark Zuckerberg etliche neue KI-Produkte vorgestellt, darunter spezialisierte KI-Bots, die mit ChatGPT konkurrieren sollen, sowie die neue Virtual Reality-Datenbrille Meta Quest 3.

Die BofA-Experten rechnen damit, dass sich KI auch mit Blick auf Werbeausgaben positiv für Meta auswirkt, weil dadurch die Kosten sinken. Ihrer Einschätzung nach könnten KI-Tools für Meta-Werbetreibende bereits in den nächsten zwei bis drei Jahren für Kosteneinsparungen in Höhe von rund 16 Milliarden US-Dollar sorgen. Ein Teil der Summe könnte in die Plattform reinvestiert werden. Denn die Nachfrage nach Online-Werbung – sprich Mobil-, Video- und Social-Network-Anzeigen steigt – parallel zu hohen Nutzerzahlen.

Als aussichtsreichen Wachstumsmarkt sehen die BofA-Experten zudem Reels – kurze Videos, die auf Plattformen wie Instagram sehr populär sind. Hier sind in Zukunft (neue) Bezahlmodelle denkbar, die den Umsatz entsprechend pushen würden. Diese könnten auch für andere Dienste auf der Agenda stehen – etwa in Form von kostenpflichtigen Abos für werbefreie Versionen von Instagram oder Facebook.

Ein weiterer Wachstumstreiber ist zudem die steigende Zahl von aktiven Meta-Nutzern. Hier rechnen die BofA-Experten mit rund zwei Prozent Plus pro Jahr "vor allem aufgrund des Wachstums in Asien und in den übrigen Regionen der Welt", wie es dazu in der aktuellen Analyse heißt. Nice to know: Gerade hat das Unternehmen in München seinen dritten Standort in Deutschland eröffnet.

Auf der anderen Seite gibt es auch Risiken, welche die BofA-Experten ebenfalls identifiziert und in ihre Überlegungen mit einkalkuliert haben. Dazu zählen Datenschutzfragen und neue Vorschriften, sowie mögliche, hohe Investitionen die nötig sein könnten, um im anziehenden Wettbewerb mithalten zu können – etwa für Forschung und Entwicklung, Content-Erstellung, Datensicherheit und Virtual/Augmented-Reality-Angebote für das Metaverse.

(ir) für die wallstreetONLINE Zentralredaktion