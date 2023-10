Gelingt Sitka Gold Corp. ( CSE:SIG; FSE:1RF; OTCQB:SITKF ) in dieser Saison der Durchbruch auf seinem zweiten Goldprojekt Alpha in Nevada? Schon ab 1. November wird sich dort der Bohrer drehen und die Antwort liefern.

Nevada Bohrung; Quelle: Sitka Gold

Seit dem Erwerb des Alpha-Projekts am südöstlichen Ende des berühmten Cortez-Trends, 40 Kilometer südöstlich des Minenkomplexes Cortez von Nevada Gold Mines (ein Joint Venture von Barrick Gold und Newmont) hat Sitka ein geologisches Puzzle aus 12 zum Teil weit auseinanderliegende Bohrlöchern (insgesamt 3.979 Meter) zusammengesetzt, dass Alpha als großes, weitläufiges Goldsystem des Carlin-Typs mit mächtigen, niedriggradigen Goldabschnitten zeichnet.

Ziel ist dieses Mal der hochgradige Kern des Goldsystems

Das Ziel des diesjährigen Bohrprogramms ist es, mit mindestens acht Bohrungen entlang eines rund 2 Kilometer langen Korridors endlich den hochgradigen Kern des Goldsystems bei Alpha aufzuspüren und dessen Geometrie, Verteilung und Stärke besser zu definieren. Die Sitka Geologen vermuten auf Alpha beträchtliches Potenzial für eine hochgradige strukturgebundene Goldmineralisierung im Carlin Stil, insbesondere am Kontakt zweier geologischer Zonen, dem aus anderen Goldprojekten in Nevada bestens bekannten Horse Canyon Equivalent/Devil's Gate-Kontakt.

Geologische Modelle bestätigt

Cor Coe, CEO und Director von Sitka kommentierte: „Wir freuen uns sehr, an die erfolgreichen Ergebnisse der letztjährigen Arbeiten bei Alpha Gold anknüpfen zu können, wo die Bohrungen die bisher besten Ergebnisse lieferten und auch die bekannte Ausdehnung des von uns entdeckten Goldsystems vom Typ Carlin erheblich erweiterten. Die Ergebnisse der einzelnen Bohrungen bei Alpha Gold haben unsere geologischen Modelle bestätigt und zeigen, dass Alpha Gold über den geologischen Rahmen verfügt, der für die Entdeckung einer großen Goldlagerstätte vom Typ Carlin erforderlich ist. Die Bohrungen in diesem Jahr sind darauf ausgerichtet, die wichtigsten Zielhorizonte innerhalb des Wirtsgesteins, das entlang des etwa 7,5 km langen NNW-Antiklinaltrends auf Alpha Gold vorhanden ist, systematisch zu testen. Die jüngste Interpretation der bisherigen Bohrungen und Oberflächenarbeiten hat ergeben, dass dieses neue Zielgebiet die wahrscheinlichste Zone ist, die Goldwerte von mehr als 5 g/t beherbergt, und wir wollen dieses Potenzial mit dem bevorstehenden Bohrprogramm verifizieren.“

Abbildung 1: Diese Schlüsse haben die Sitka Geologen aus den bisherigen Bohrungen AG21-08 (15,2 m @ 0,46 g/t Au) und AG22-10 (21,3 m @ 1,21 g/t Au) gezogen. Die Graphik zeigt das Konzept des Ziels Alpha im Querschnitt. Das aktuelle, sich entwickelnde Explorationsmodell geht von Spitzengehalten in der Scharnierzone aus, die durch intensivere Brüche gekennzeichnet sein sollte als die Schenkel. Die rote Schraffur in der Abbildung hebt den Schnittpunkt der wichtigsten Wirtsgesteinshorizonte mit der Scharnierzone hervor, dem wahrscheinlichsten Ort für unterirdische Goldgehalte von durchgehend über 5 g/t. Dieses Modell sollte im Großen und Ganzen entlang des gesamten 7,5 km langen NNW-Antiklinaltrends auf dem Projekt Alpha Gold anwendbar sein. Die Tests werden an den derzeit genehmigten Bohrstellen entlang der nördlichen 2 km des Zieltrends durchgeführt.

Abbildung 2: Die Übersichtskarte zeigt rot markiert die vorgeschlagenen Bohrlöcher zur Erprobung der Scharnierzielzone. Zu den Standorten mit hoher Priorität, die optimale Winkel auf das Ziel in der Nähe der Bohrlöcher 8 und 10 bieten, gehört der Standort von AG21-09, der auf Karsthohlräume stieß und darin eingeschlossen wurde, was zu erheblichen Problemen bei der Probengewinnung führte. An Karst angrenzende Gesteine haben bei Alpha anomale Goldgehalte ergeben, und die Hohlräume scheinen die Auflösung von Karbonatgestein durch saure Flüssigkeiten vor oder nach der Mineralisierungsphase widerzuspiegeln. AG22-09 schnitt 10,7 m @ 0,51 g/t Au in den unmittelbaren Wänden der Karstzone, bevor die gesamte Probengewinnung verloren ging. Bohrungen, die von diesem Standort aus in Richtung SW und in zweiter Linie in Richtung NW niedergebracht wurden, werden die westliche, abfallende Seite der Hingeline-Verwerfung und die in Abbildung 1 gezeigte Scharnierzone direkt erproben. Der Standort von AG21-06 südlich von AG22-10 bietet einen Zielwinkel mit dem Potenzial, den Wirtshorizont Horse Canyon to Devils Gate zuerst auf der Ostseite der Hingeline-Verwerfung zu treffen, dann die Verwerfung zu überqueren und den Wirtshorizont erneut auf der abwärtsgerichteten Seite der Verwerfung zu treffen.

Abbildung 3: Regionale Karte des Goldprojekts Alpha

Fazit: Mit geringstmöglichem Aufwand ist Sitka in den vergangenen Jahren der Beweis gelungen, dass sein Alpha-Projekt am Südwestrand des Cortez Trend alle Merkmale besitzt, die große Goldlagerstätten des Carlin Typs in Nevada auszeichnen. Dieser Lagerstättentyp in Nevada ist deshalb so berühmt, weil er einige der größten und profitabelsten Goldminen der Welt beherbergt. Das liegt daran, dass die Goldmineralisierung dieser Minen aufgrund ihrer Ablagerungsgeschichte über Kilometer hinweg strukturgebunden ist und sich daher für den industriellen Abbau besonders gut eignet. Wenn es Sitka tatsächlich gelingen sollte, dieses Mal den hochgradigen Kern des Carlin Systems zu finden – noch dazu in vergleichsweise geringer Tiefe -, wäre dies das letzte Glied in der langen Beweiskette für ein potenzielles Weltklasseprojekt. Immerhin ist der von Sitka definierte Zielkorridor 7,5 km lang. Wir freuen uns auf die Ergebnisse.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Sitka Gold halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von Sitka Gold für die Berichterstattung zum Unternehmen entgeltlich entlohnt. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.