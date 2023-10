Track Day von First Hydrogen mit den größten europäischen und britischen Unternehmen

Vancouver, B.C., 30. Oktober 2023 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / – First Hydrogen Corp. („FIRST HYDROGEN“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) freut sich, im Nachgang zu der Pressemitteilung vom 16. Oktober 2023 bekannt zu geben, dass der Track Day des Unternehmens am 31. Oktober bei HORIBA MIRA, Vereinigtes Königreich, abgehalten wird, einem Testgelände für Probefahrten der Fahrzeuge mit Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb (Hydrogen-Fuel-Cell powered Vehicles, FCEV) von First Hydrogen. Zu den Teilnehmern gehören einige der größten Unternehmen Europas und Großbritanniens: von Paketzustellern über Supermärkte, Gesundheitswesen, Leasing und Versorgungsunternehmen bis hin zum Bergbau.

Alle Teilnehmer haben die Möglichkeit, die ersten FCEVs von First Hydrogen aus nächster Nähe zu bestaunen und selbst zu fahren, einschließlich technischer Präsentationen und einer Fahrzeugvorführung, bei der die Technologie unter der Motorhaube vorgestellt wird. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, die praktischen Aspekte einer Einführung der FCEVs in ihre eigenen emissionsfreien Flotten zu erörtern. Fortune Business Insights meldete, dass der weltweite Markt für Elektrofahrzeuge im Jahr 2022 auf einen Wert von 384,65 Milliarden USD angesetzt worden sei und Prognosen zufolge von 500,48 Milliarden USD im Jahr 2023 auf 1.579,10 Milliarden USD bis 2030 zulegen solle.

Die Fahrzeuge von First Hydrogen haben eine Reichweite von über 630 km (400 Meilen) erreicht, was weit über der Anforderung von 193 km (120 Meilen) der Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) für die Mindestreichweite eines emissionsfreien Fahrzeugs und der Reichweite entsprechender batteriebetriebener Elektrofahrzeuge liegt. Die Fahrzeuge wurden bereits von der Flottenmanagementfirma Rivus und dem Energieunternehmen SSE auf der Straße getestet und sind derzeit bei großen Paketzustellern im Einsatz.

Balraj Mann, der CEO von First Hydrogen, erklärte dazu wie folgt: „Wir freuen uns sehr, dass wir unsere emissionsfreien FCEVs präsentieren können, die vor kurzem mit einer einzigen Betankung eine Reichweite von mehr als 630 km (400 Meilen) erreicht haben. Unsere FCEVs zeichnen sich durch Fahrkomfort und effiziente Antriebstechnologie aus, die es diesen Fahrzeugen in allen Wetterlagen ermöglicht, große Nutzlasten zu transportieren, ohne dass die Reichweite beeinträchtigt wird. Da die britische Regierung vor kurzem mit Wasserstoff-Kraftstoffzellen betriebene Elektrofahrzeuge in ihre Definition von emissionsfreien Fahrzeugen aufgenommen hat, wird der Verkauf von Wasserstoffbrennstoffzellen-Fahrzeugen in die Produktionsziele für emissionsfreie Fahrzeuge aufgenommen. Dies wird zu britischen Investitionen in den Sektor Wasserstofffahrzeuge und insbesondere in die FCEVs des Unternehmens führen.“