B+S Banksysteme: Starker Endspurt in einem enttäuschenden Jahr

Die Entwicklung der B+S Banksysteme AG im letzten Geschäftsjahr (22/23) sei laut SMC-Research insgesamt enttäuschend verlaufen, wenn auch der Eindruck durch das starke vierte Quartal zuletzt etwas aufgehellt worden sei. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski sieht die vom Unternehmen für das laufende Geschäftsjahr angestrebte EBIT-Vervierfachung etwas skeptisch, traut B+S aber gleichwohl eine kräftige Ergebnisverbesserung zu.

Die B+S Banksysteme AG habe laut SMC-Research im letzten Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende Juni) 11,2 Mio. Euro umgesetzt und ein EBIT von 0,2 Mio. Euro erwirtschaftet. Damit seien die von den Analysten nach den Neunmonatszahlen revidierten Erwartungen beim Umsatz leicht übertroffen und beim EBIT punktgenau erfüllt worden. Doch gegenüber den ursprünglichen Zielen für das Geschäftsjahr sei die Entwicklung, wie schon in den Vorjahren, enttäuschend geblieben, was das Unternehmen vor allem mit dem Wegfall zweier fest eingeplanter Projekte begründe. Insgesamt habe sich der Eindruck bestätigt, dass das Marktumfeld in den letzten Jahren anspruchsvoller geworden sei, insbesondere berichte B+S von sehr langwierigen Verhandlungs- und Entscheidungsprozessen.