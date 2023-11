Eines ist klar: die Fed wird heute die Zinsen weder anheben noch senken - entscheidend wird die Kommunikation von Jerome Powell für die Märkte sein. Und hier ist zu erwarten, dass Powell das wiederholt, was er vor knapp zwei Wochen sagte: die Inflation sei zwar zurück gekommen, aber noch zu hoch. Die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt seien nach wie vor zu stark, weswegen die Zinsen absehbar nicht gesenkt werden könnten etc. etc. Die eigentliche Botschaft des Fed-Chefs aber ist die permanente "Drohung" mit einer oder mehreren weiteren Anhebungen der Zinsen, um die Märkte "im Zaum" zu halten. Gestern die Wall Street mit weiteren moderaten Gewinnen - aber ein schwacher Ausblick des Chip-Konzerns AMD und erneut schwache Daten aus China sorgen erst einmal für einen verhaltenen Start in den heutigen Handelstag..

1. Fed-Vorschau: Hawkishe Zinspause mit Option auf eine Erhöhung

2. Orsted mit Quartalszahlen – miese Lage der Windkraft-Branche

