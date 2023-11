DAS NEUE FV GEOMETRY VON KENNAMETAL ZEICHNET SICH DURCH EIN INNOVATIVES SPANBRECHER-DESIGN AUS

PITTSBURGH, 1. November 2023 /PRNewswire/ -- Kennametal Inc. (NYSE: KMT) kündigte heute sein neues FV Geometry an, das sich durch ein innovatives Spanbrecher-Design auszeichnet, das eine stabilere, schärfere Schneidekante für verbesserte Oberflächenrauheit und Spanbildung ermöglicht.

FV Geometry ist mit Rinnen ausgestattet, die das Kühlmittel näher an die Schneide führen – für den Zerspaner, der höchste Vielseitigkeit sucht und ununterbrochene sowie leicht unterbrochene Schnitte ausführen möchte.

Da FV Geometry einen Werkzeugwechsel für die Endbearbeitung überflüssig macht, eignet es sich hervorragend für ein breites Spektrum von Anwendungen im Transportwesen und im allgemeinen Maschinenbau.

Informationen zu Kennametal

Seit über 80 Jahren ist Kennametal Inc. führend in der industriellen Technologie und bietet seinen Kunden Produktivität durch Materialwissenschaft, Werkzeugbau und verschleißfeste Lösungen. Kunden aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Erdbau, Energie, allgemeiner Maschinenbau und Transportwesen wenden sich an Kennametal, um mit Präzision und Effizienz zu produzieren. Jeden Tag helfen rund 8700 Mitarbeiter Kunden in fast 100 Ländern, wettbewerbsfähig zu bleiben. Kennametal erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 2,1 Milliarden US-Dollar. Erfahren Sie mehr auf www.kennametal.com. Folgen Sie @Kennametal: X (ehemals Twitter), Instagram, Facebook, LinkedIn und YouTube.

