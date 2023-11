BioNxt Solutions berichtet über CPHI-Kongress in Barcelona

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / ACCESSWIRE / 6. November 2023 / BioNxt Solutions Inc. („BioNxt“ oder das „Unternehmen“) (CSE: BNXT)(OTC: XPHYF)(FWB: 4XT) freut sich, über einen erfolgreichen CPHI-Pharmakongress in Barcelona (Spanien) zu berichten, an dem das europäische Team von BioNxt vor kurzem teilgenommen hat („CPHI“). CPHI ist der größte Kongress der Pharmaindustrie weltweit mit mehr als 45.000 Teilnehmern und 1.500 Ausstellern aus über 150 Ländern.

Der CPHI-Kongress bietet kleineren teilnehmenden Firmen der Branche die Möglichkeit, mit großen Pharmaunternehmen sowie führenden Anbietern und Einkäufern zusammenzutreffen, neue Pharmatrends zu entdecken und Neuigkeiten von international führenden Meinungsbildnern zu erfahren. Diese Veranstaltung ist die weltweit wichtigste Zusammenkunft für Anbieter von pharmazeutischen Inhaltsstoffen, technischen Geräten und Maschinen, Technologien und Verpackungen sowie für Auftragsdienstleister, Händler und Einkäufer aus der Pharmabranche.

In den letzten Jahren hat das Interesse der Pharmaunternehmen an der Entwicklung neuer Systeme der Verabreichung von Arzneimitteln, insbesondere über die Haut und Schleimhaut, deutlich zugenommen. Dieser Trend wurde vom BioNxt-Team beim CPHI-Kongress bestätigt, wo es von mehreren großen Pharma- und Vertriebsunternehmen eingeladen wurde, um über Projekte in Zusammenhang mit den neuen Arzneimittelformulierungen und -neuformulierungen des Unternehmens unter Anwendung seiner Plattformen zur Arzneimittelverabreichung in Form von transdermalen Pflastern („TDS“) und löslichen oralen Filmen („ODF“) zu referieren. BioNxt hatte insbesondere im Rahmen von Geheimhaltungsvereinbarungen die Gelegenheit, eine Reihe von kürzlich lancierten Produktentwicklungsprogrammen vorzustellen, bei denen die TDS- und ODF-Systeme des Unternehmens zur Verabreichung von hochwirksamen und hochtoxischen Substanzen (z.B. Chemotherapeutika) zum Einsatz kommen.

Während der Meetings bekräftigten die potenziellen Partner bzw. Kooperationspartner ihr wechselseitiges Interesse an weiteren Verhandlungen über die Bedingungen einer möglichen Zusammenarbeit. BioNxt wird zeitgerecht weitere Informationen über die jeweiligen Entwicklungsprogramme und möglichen Kooperationsvereinbarungen veröffentlichen.

Über BioNxt Solutions Inc.

BioNxt Solutions Inc. ist ein biowissenschaftlicher Akzelerator, der sich auf Arzneimittelformulierungen und Arzneimittelverabreichungssysteme der nächsten Generation, diagnostische Screening-Tests sowie die Herstellung und Evaluierung neuer aktiver pharmazeutischer Wirkstoffe konzentriert. Dazu zählen präzise transdermale und oral lösliche Arzneimittelformulierungen, kostengünstige Schnelltests zum Nachweis von Infektionskrankheiten und Mundgesundheit, aber auch die Standardisierung und klinische Evaluierung neuartiger aktiver Wirkstoffe für neurologische Anwendungen. Das Unternehmen betreibt Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Nordamerika und Europa, hat seinen operativen Schwerpunkt in Deutschland und konzentriert sich aktuell auf die behördliche Zulassung und Vermarktung von Medizinprodukten für die europäischen Märkte.