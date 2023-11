Nach der massiven Rally in der letzten Woche (beste Handelswoche des bisherigen Jahres) haben die Aktienmärkte Extremwerte ausgebildet (extrem überkauft), die mit aller Wahrscheinlichkeit in dieser Woche abgebaut werden. Zwei Faktoren waren ausschlaggebend für die Rally der Aktienmärkte: die letztlich nicht begründbare Meinung, dass nach den Aussagen von Jerome Powell die Fed die Zinsen nicht mehr anheben wird (das geben die Aussagen von Powell schlicht nicht her) und die schwachen US-Konjunkturdaten (US-Arbeitsmarktdaten, ISM Index Service). Daher fielen die US-Renditen und gaben so dem Short-Squeeze bei Aktien weiteren Auftrieb. In dieser Woche ist ein Erholung der US-Renditen zu erwarten - und Gewinnmitnahmen bei Aktien im Gefolge der Überreaktion der Märkte auf die Aussagen des Fed-Chefs..

Hinweise aus Video:

1. S&P 500: Klettern die Kurse an der Wand der Angst?

2. S&P 500: Anzeichen für einen Abschwung von Apple und Co

