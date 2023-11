Der kanadischen Terra Balcanica Resources (CSE TERA / WKN A3DM8K) ist ein verheißungsvoller Start gelungen. Gleich mit den ersten Bohrungen wies man auf dem Hauptprojekt Viogor-Zanik in Bosnien-Herzegowina u.a. mehr als 1.100 Gramm Silberäquivalent pro Tonne nach!

Terra Balcanica wollte mit den jetzt gemeldeten Bohrungen die Kontinuität der epithermalen Ader im Zielgebiet Cumavici Ridge von Viogor-Zanik nachweisen – und das gelang spektakuläre. Denn wie gerade über den Ticker kam, stieß das Unternehmen mit Bohrloch CMV23004 auf 1.168 g/t Silberäquivalent über 1,35 Meter in einer Tiefe von gerade einmal 36,2 Metern! Der Silberäquivalentwert setzt sich dabei aus 452 g/t Silber, 3,49 g/t Gold und 3,36% Zink zusammen.

Damit, so Terra Balcanica weiter, konnte man die Streichlänge von Cumavici Ridge um 50 Meter nach Südosten ausdehnen, und zwar von der zuvor gemeldeten Bohrung CMVDD002 aus, die 816,1 g/t Silberäquivalent über 2 Meter erbracht hatte. Wichtig: Die Vererzung bleibt laut dem Unternehmen offen und neigungsabwärts auch ungetestet.

Darüber hinaus, so Terra Balcanica, machte man mit Erweiterungsbohrungen, die in einer Entfernung von 600 Metern nordwestlich von Cumavici Ridge durchgeführt wurden eine neue Entdeckung! Denn dort stieß die Gesellschaft mit den Bohrlöchern CMV23007 und CMV23009 auf 531 g/t Silberäquivalent über 0,75 Meter bzw. 355 g/t Silberäquivalent über 110 Meter. Man darf also mit Fug und Recht gespannt sein, wie es weitergeht, denn Terra Balcanica kündigt schon an, dass die nächsten Bohrergebnisse von Cumavici Ridge „in Kürze“ folgen werden!

Zumal die Explorationsarbeiten auf dem Viogor-Zanik weitergehen und auch noch die Ergebnisse von fünf Diamantkernbohrungen ausstehen, die Terra Balcanica dieses Jahr im Skarn-System Brezani abgeteuft hat. 2022 hatte man dort 88 Meter mit 0,61 g/t Goldäquivalent ab der Oberfläche nachgewiesen. Jetzt hatte sich Terra Balcanica auf Erweiterungsbohrungen innerhalb der 800 Meter Streichläng des Gold haltigen Kalksilikat-Trends, der an der Oberfläche zu beobachten ist.

Fazit: Es ist sehr erfreulich, dass es Terra Balcanica gelungen ist, einmal mehr hochgradige, vor allem Silber haltige Vererzung so nahe an der Oberfläche nachzuweisen. Mit Bohrloch CMV23004 hat das Unternehmen nun 100 Meter an fortlaufender, hochgradiger Vererzung im Zentrum des Zielgebiets Cumavici Ridge nachgewiesen. Zusätzlich deutet die neu entdeckte Vererzungsstruktur 600 Meter nordwestlich die laterale Ausdehnung dieses Ziels an. Wie Terra Balcanicas CEO Dr. Aleksandar Mišković erklärte, bestünden nun zahlreiche Gelegenheiten für Bestimmungsbohrungen, um das volle Ausmaß, die Mächtigkeit und die Gehalte der Vererzungszone zu erbohren. Das untertätige 3D-Geologiemodell des Unternehmens ist damit bestätigt und wird mit jeder weiteren Bohrung noch verfeinert.