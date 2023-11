Wie wir in Zukunft Energie speichern, wird der Schlüssel zur Energiewende, zur Dekarbonisierung der Wirtschaft werden. Ohne leistungsfähige, kostengünstige Speicher ist der Abschied von fossilen Kraftstoffen, der Wandel hin zu einer Zukunft mit sauberer Energie kaum zu erreichen. Gebraucht werden vor allem stationäre, langfristige Speicherlösungen, um die Widerstandsfähigkeit der Stromnetzte zu stärken und einen größeren Teil schwankender Energiequellen wie Wind- oder Solarenergie nutzen zu können. Ziel muss es sein, ein zuverlässiges Energieangebot für die Netze und/oder die Industrie bereitstellen zu können. Und Teil einer Allianz, die sich anschickt, eine potenziell revolutionäre Lösung für dieses Problem zu finden, ist die kleine kanadische Quarzsandgesellschaft Homerun Resources (WKN A3CYRW / CSE HMR)!

Denn wie soeben bekannt wurde, ist Homerun eine Forschungs- und Entwicklungskooperation eingegangen, deren Ziel es ist, die Einbeziehung des Veredelungsprozesses von Quarzsand in die Schaffung einer langlebigen Energiespeicherlösung zu bewerten, die auf einer partikelthermischen Energiespeichertechnologie basiert. Denn die Forschungspartner – Homerun, das National Renewable Energy Laboratory (NREL) des US-Energieministeriums und die auf Erneuerbare Energien ausgerichtete Technologiegesellschaft Babcock & Wilcox – haben das Potenzial dieser neuartigen Energiespeichertechnologie erkannt, den Quarzsand von Homerun aufzubereiten und gleichzeitig saubere, zuverlässige Energie zu liefern!

Auch Überwindung von Markthürden soll unterstützt werden

Die Kooperation soll nicht nur die neue Technologie zur kommerziellen Reife entwickeln, sondern auch dabei behilflich sein Markthürden für den breiten Einsatz der Technologie in Dekarbonisierungsanwendungen zu überwinden. Die F&E-Allianz also dabei behilflich sein, einen Pfad zur Kommerzialisierung zu definieren für die es derzeit keine Erstanwendung gibt, und die Grundlage für laufende Technologieentwicklungen schaffen, die die Industrie in den USA verbessern und Arbeitsplätze schaffen können.

Die Forschungspartner glauben zudem, dass die partikelthermische Energiespeicherung die Energiesicherheit sowie die Widerstandsfähigkeit der Netze stärken kann. Denn sie biete, hieß es weiter, eine potenziell kostengünstige und langlebige Möglichkeit, Blackouts oder Wetterereignisse zu überstehen, die lokale Stromnetze zum Zusammenbruch bringen könnten.

Quarzsand von Homerun wird auf technische und wirtschaftliche Vorteile geprüft

Das NREL wird den von Homerun zur Verfügung gestellten Quarzsand testen, um die beste Zusammensetzung sowie die Eignung des Materials für die Energiespeicherung zu bestimmen. Darüber hinaus sollen weitere Anwendungen der Quarzsandreinigung für z.B. Glas für Solarzellen, PV-Silizium (Photovoltaik) oder Glassubstrat für Perowskit-PV-Zellen und Siliziumanoden für Li-Ionen-Batterien (!) untersucht werden.

Die Parteien werden auch die wirtschaftlichen Vorteile der Verwendung des Quarzsandes von Homerun für die Energiespeicherung analysieren, einschließlich der Energiearbitrage aus der Energiespeicherung und der Netzdienstleistung, der Verarbeitung des Quarzsandes durch die Verwendung von kostengünstigem Strom in der Energiespeicherung und der Erzielung potenzieller Einnahmen aus verarbeiteten Materialien nach der Verwendung für die Energiespeicherung (z. B. hochreiner Quarzsand für erneuerbare Materialien).

Neue Technologie könnte weitreichende Auswirkungen haben

Die von NREL angeführte Technologienentwicklung zielt also darauf ab, eine kostengünstige Technologie zu ermöglichen, die eine langfristige Speicherung thermischer Energie erlaubt (long-duration thermal energy storage / LDES). Und nach Ansicht der Kooperationspartner könnte diese neue Technologie weitreichende Auswirkungen haben. Beispielsweise sind Anwendungen in der Speicherung Erneuerbarer Energie für die Verwendung in Stromnetzen möglich. Schlussendlich, heißt es in der Mitteilung von Homerun, könnte LDES mit Erdgas konkurrieren!

Das ENDURING genannte NREL-Projekt hat in Zusammenarbeit mit Partner aus der Industrie bereits entscheidende Komponenten des Speichersystems entwickelt und die Funktionsmechanismen durch Labortests von Prototypen und Modellierung der Komponenten- und Systemleistung überprüft. Die Entwicklung unterstützt die Entwürfe eines elektrisch aufladbaren Partikelheizers, eines Wirbelschichtwärmetauschers, der einen Stromkreislauf antreibt, und eines Partikelspeichers für die Speicherung heißer Partikel bei 1200 °C. Ein integriertes Speichersystem wurde entworfen und hinsichtlich Leistung und Kosten analysiert, um die technisch-wirtschaftlichen Ziele von LDES-Anwendungen zu überprüfen.



Quelle: NREL

Steigender Anteil von Erneuerbaren ein großer Vorteil

Die ENDURING-Technologie funktioniert, in dem stabile, günstige, Siliziumpartikel, die sowohl bei hoher als auch bei Umgebungstemperatur stabil bleiben, auf mehr als 1.000 Grad Celsius erhitzt werden. Dies soll durchgeführt werden, wenn jeweils elektrische Energie am günstigsten ist. Die resultierende Energie kann dann für mehrere Tage in großen Speichermodulen vorgehalten werden. Um die Energie dann zu nutzen, werden die heißen Partikel durch einen Wärmetauscher geführt, der schlussendlich einen Stromgenerator antreibt.

Da mehr und mehr Energie aus erneuerbaren Quellen zur Verfügung steht und auch der Energiesektor elektrifiziert wird, könnte thermische Energiespeicherung, so Homerun, immer sinnvoller für die breite Dekarbonisierung der Wirtschaft werden. Die NREL-Technologie ist auf kostengünstige Quarzsande ausgerichtet und bietet ein breites Anwendungspotenzial für die Integration erneuerbarer Energieerzeugung.

Fazit: Wir sind der Ansicht, dass Homerun Resources mit der Teilnahme an dieser Forschungskooperation mit ihren renommierten Partnern ein neues, hochspannendes Kapitel in der Unternehmensgeschichte aufschlägt. Denn man wäre im Erfolgsfall nicht nur Rohstoffpartner für eine möglicherweise bahnbrechende Energiespeichertechnologie, die sogar mit Erdgas konkurrieren soll, sondern dann auch in der erfreulichen Position, das durch die Verwendung in der thermischen Energiespeicherung veredelte Material im Anschluss in zahlreiche Märkte verkaufen zu können. Hier könnte unserer Ansicht nach die Chance bestehen, dass Homerun noch einmal ganz neuen Schwung erfährt. Allerdings weisen wir auch darauf hin, dass ein Erfolg und ein Durchsetzen am Markt natürlich nicht garantiert sind und es sich hier um eine hoch riskante Spekulation handelt. Das ist allerdings der Preis, den man eigentlich immer für hohes Potenzial zahlen muss.



Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Homerun Resources halten oder halten können und somit ein Interessenskonflikt besteht oder bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der Homerun Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, direkt oder indirekt, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist. Zumal die GOLDINVEST Consulting GmbH in diesem Fall für die Berichterstattung zum erwähnten Unternehmen entgeltlich entlohnt wird.