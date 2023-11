Zur Erklärung: Eine Renditekurve gibt in einem Diagramm die Höhe der einzelnen Zinsen (oder Renditen) für verschiedene Laufzeiten von Anleihen an, insbesondere Staatsanleihen. Die Kurve bildet ab, wie viel Rendite Anleger über einen bestimmten Zeitraum erwarten können. Eine steilere Kurve erlaubt es Banken, günstig Geld aufnehmen, das sie zu höheren Zinsen weiterverleihen.

Kürzlich hat die BOJ die strikte Obergrenze von ein Prozent für die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen gelockert, was nun mehr Flexibilität im Anleihehandel erlaube. "Eine flexible Renditenkurvensteuerung kann zu einem kontrollierteren Renditeanstieg führen", erläuterte Goldman-Analystin Makoto Kuroda. Ihm nach könnten nun Käufer wie Banken einfacher Anleihen erwerben.

Die Aussicht auf höhere Erträge durch steigende Renditen könnte sich positiv auf den Markt auswirken, sobald die Banken beginnen, in größerem Umfang Staatsanleihen zu kaufen. Kuroda prognostiziert in diesem Zusammenhang, dass die BOJ ihre Forward Guidance früher als erwartet anpassen und die Negativzinspolitik bereits 2024 beenden könnte, sofern die Shunto-Lohnverhandlungen (jährlich ab Februar stattfindende Tarifverhandlungen) einen positiven Trend bestätigen.

Als Top-Picks im Sektor empfiehlt Goldman Sachs insbesondere die Aktien von Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) und Mizuho. MUFG heben die Banker aufgrund potenzieller Vorteile wie einem stetigen Kreditwachstum und einer Marktbelebung in Asien hervor. Für Mizuho erwartet Goldman eine Verbesserung der Erträge durch anhaltendes Kreditwachstum und verschiedene Wachstumskatalysatoren.

Goldman setzt für MUFG ein Kursziel von 1.500 Yen, was einem Aufwärtspotenzial von rund 18 Prozent entspricht, und für Mizuho ein Ziel von 3.050 Yen an, was etwa 20 Prozent Aufwärtspotenzial verspricht. Somit sind die Goldmänner optimistischer als der Analystenkonsens, der die beiden Aktien zukünftig jeweils rund zehn Prozent über ihrem aktuellen Niveau sieht. Das zeigen Daten von MarketScreener.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion