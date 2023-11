In seiner Rede auf dem Global Financial Leaders' Investment Summit in Hongkong warnte der erfahrene Banker die Anleger vor Selbstzufriedenheit. Ein weiterer Vorfall, der die internationalen Beziehungen verschlechtert, könnte demnach schnell zu einem großen Marktereignis führen.

"Meine größte Befürchtung ist, dass es eine weitere geopolitische Eskalation gibt, und das kann ziemlich schnell passieren, und die Märkte geben irgendwann tatsächlich ihre Ruhe auf, und dann gibt es ein Marktereignis", zitiert MarketWatch Sewing. Marktteilnehmer sollten wachsam gegenüber den Risiken bleiben, die von geopolitischen Konflikten ausgehen, so der CEO weiter.

Sewings Äußerungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die globalen Märkte nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober und dem anschließenden Angriff Israels auf den Gazastreifen in den vergangenen Wochen relativ ruhig geblieben sind.

Auch Morgan-Stanley-CEO James Gorman sagte nach Sewing, er glaube, dass ein politisches oder geopolitisches Ereignis die Ursache für den nächsten Marktabsturz sein werde, und warnte vor wachsenden Bedrohungen für die Demokratie auf der ganzen Welt.

"Ich weiß nicht, was der Auslöser sein wird. Ich meine, niemand in diesem Raum hat, glaube ich, Covid vorhergesagt. Es wird wahrscheinlich etwas Geopolitisches/Politisches sein. Die Herausforderungen für die Demokratie in einigen Ländern der Welt sind ziemlich offensichtlich", so Gorman.

Tipp aus der Redaktion: Die Top 3 Dividendenaktien für 2024: Drei Dividendenperlen mit attraktiven Renditen! Fordern Sie hier den neuen kostenlosen Sonderreport von Bryan Perry an und erfahren Sie, wie Sie monatlich hohe Dividendenerträge für Ihr eigenes Depot generieren können.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion