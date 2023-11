Vor allem der Nasdaq mit einer Art vorgezogener Weihnachtsrally bereits Anfang November - der Index könnte heute den achten Tag in Folge steigen, der US-Leitindex S&P 500 vermutlich heute mit der längsten Gewinnstrecke seit dem Jahr 2021. Aus extrem übverkauft wurde so in wenigen Tagen extrem überkauft - und das obwohl auch heute (bisher) mehr Aktien fallen als steigen. Damit ist jetzt der Tech-Sektor in Relation zum Leitindex S&P 500 auf einem neuen Allzeithoch, getrieben von der Hoffnung, dass die Fed die Zinsen nicht mehr anheben wird. Morgen wird sich Fed-Chef Powell äussern - wird er auf die deutlich gelockerten financial conditions reagieren? Dazu wird morgen die Auktion einer 10-jährigen US-Staatsanleihe wichtig (19 Uhr deutscher Zeit) - bekanntlich reagieren vor allem Aktien aus dem Nasdaq auf die Entwicklung der US-Renditen..

