Der Online-Fashion-Händler Shein macht von sich Reden: Angeblich plant der große chinesische Online-Fast-Fashion-Händler seinen Börsengang. Seit Jahren schon kursieren Spekulationen, wann es soweit sein und wie hoch die Bewertung ausfallen könnte.

Nun macht das Unternehmen Medienberichten zufolge ernst. So berichtet Bloomberg am gestrigen Dienstag, dass Shein potenziellen Investoren mitgeteilt habe, es strebe bei einer Börsennotierung eine Bewertung von 80 bis 90 Milliarden US-Dollar an. Die Nachrichtenagentur beruft sich dabei auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Demnach soll der Zeitpunkt des Aktienverkaufs angesichts der Marktvolatilität derzeit aber noch ungewiss sein. Im privaten Handel sei die Bewertung des Unternehmens jedoch unter den Wert von 66 Milliarden US-Dollar gefallen, die das Unternehmen bei einer Finanzierungsrunde im Mai erhalten habe, schreibt Bloomberg weiter und stützt sich auch dabei auf die vertraulichen Informanten.