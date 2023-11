MicroVision meldet Ergebnisse für das dritte Quartal 2023

„Wir haben das dritte Quartal mit weiteren erheblichen Fortschritten im Hinblick auf unsere Meilensteine, insbesondere unser Gewinnziel hinsichtlich des Automobildesigns, für das Jahr 2023 abgeschlossen, und zwar mit einem Fokus auf Programme, die hochvolumige Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge umfassen. Unsere fortgeschrittenen Verhandlungen mit mehreren möglichen Kunden, die sich auf Informationsanfragen (RFI) und Aufforderungen zur Angebotsabgabe (RFQ) für Märkte in Nordamerika und der EU konzentrieren, wurden aufgrund unserer Produktreife und bestehenden Produktionskapazitäten schneller vorangetrieben“, sagte Sumit Sharma, der Chief Executive Officer von MicroVision. „Auch konnten wir uns in Unterstützung unseres diversifizierten LiDAR- und Software-Produktportfolios im dritten Quartal eine Möglichkeit sichern, wie wir unser bestehendes Inventar an MOVIA-Sensoren erweitern können, um die Expansion unserer Direktvertriebspipeline zu fördern.“

„Wir passen momentan unsere Umsatzprognose für 2023 auf ein Spektrum von 6,5 - 8,0 Millionen $ an, da einige Kunden aufgrund des herausfordernden makroökonomischen Umfelds und anderer Probleme ihre Nachfrage gedrosselt haben. Wie bereits im dritten Quartal aufgezeigt, lieferte unsere Software MOSAIK ausgezeichnete Margen, aber die Nachfrage nach diesem Produkt hat sich in das kommende Jahr verlagert“, so Sharma weiter. „Wir haben in diesem Jahr enorme Fortschritte hinsichtlich der kurzfristigen Sicherung von Kundengewinnen gemacht und bleiben außerordentlich zuversichtlich, was die Zukunft von MicroVision angeht.“

Wichtigste Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2023

- Der Umsatz im dritten Quartal 2023 belief sich auf 1,0 Million $ im Vergleich mit keinem Umsatz im dritten Quartal 2022. Der Umsatz im dritten Quartal 2023 besteht vorwiegend aus Softwareverkäufen, umfasst jedoch auch den Verkauf der LiDAR-Hardware an verschiedene Kunden.

- Der Nettoverlust im dritten Quartal 2023 betrug 23,5 Millionen $ bzw. 0,12 $ pro Aktie, der Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen in Höhe von 4,7 Millionen $ umfasst, im Vergleich mit einem Nettoverlust im dritten Quartal 2022 in Höhe von 12,9 Millionen $ bzw. 0,08 $ pro Aktie, der Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen in Höhe von 4,1 Millionen $ umfasst.

- Der Bruttogewinn im dritten Quartal 2023 belief sich auf 0,4 Millionen $ im Vergleich mit einem Verlust von (45.000) $ im dritten Quartal 2022. Der bereinigte Bruttogewinn, eine nicht GAAP-konforme Kennzahl, im dritten Quartal 2023 betrug 0,8 Millionen $ im Vergleich mit einem Verlust von (45.000) $ im dritten Quartal 2022.

- Das bereinigte EBITDA lag im dritten Quartal 2023 bei 16,9 Millionen $ im Vergleich mit einem Verlust von 8,5 Millionen $ im dritten Quartal 2022.

- Im dritten Quartal 2023 wurden im Betrieb Mittel in Höhe von 20,4 Millionen $ verwendet, im dritten Quartal 2022 dagegen nur 9,0 Millionen $. Dieser Anstieg im Jahresvergleich war hauptsächlich auf die erhöhten Betriebskosten im Anschluss an die Übernahme im Januar 2023 zurückzuführen.

- Das Unternehmen beendete das dritte Quartal 2023 mit Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten in Höhe von 78,0 Millionen $, einschließlich Wertpapieren des Anlagevermögens, im Vergleich mit 82,7 Millionen $ zum 31. Dezember 2022.

Telefonkonferenz und Webcast: Ergebnisse für das 3. Quartal 2023

MicroVision wird am Mittwoch, den 8. November 2023 um 14:00 Uhr PT/17:00 Uhr ET eine Telefonkonferenz und einen Webcast veranstalten, die aus einem vorbereiteten Kommentar des Managements, einer Folienpräsentation und einer Frage-und-Antwort-Runde bestehen, um die Finanzergebnisse zu besprechen und ein Geschäftsupdate zu geben. Analysten und Investoren können während des Live-Webcasts am 8. August 2023 Fragen an das Management stellen.

Der Live-Webcast und die Folienpräsentation können auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens unter der Registerkarte Events unter https://ir.microvision.com/events abgerufen werden. Der Webcast wird auf der Website zur späteren Ansicht archiviert.

Über MicroVision

Mit über 350 Mitarbeitern und einer globalen Präsenz in Redmond, Detroit, Hamburg und Nürnberg ist MicroVision ein Vorreiter im Bereich der MEMS-basierten Laserstrahl-Scannertechnologie, bei der MEMS, Laser, Optik, Hardware, Algorithmen und Software für maschinelles Lernen in einer geschützten Technologie zusammengeführt werden, um bestehende und neue Märkte zu bedienen. Mit seinem integrierten Ansatz nutzt das Unternehmen seine firmeneigene geschützte Technologie, um Lidar-Sensoren und -Lösungen für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und für nicht-automobile Anwendungen wie Industrie, intelligente Infrastruktur und Robotik anzubieten. Das Unternehmen setzt dabei seine Erfahrung bei der Entwicklung von Augmented-Reality-Mikro-Display-Engines, interaktiven Display-Modulen und Lidar-Modulen für den Verbrauchermarkt ein.

Wenn Sie nähere Informationen erhalten möchten, besuchen Sie bitte die Webseite des Unternehmens unter www.microvision.com oder Facebook (www.facebook.com/microvisioninc) bzw. folgen Sie MicroVision auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/microvision/).

MicroVision, MAVIN, MOSAIK und MOVIA sind eingetragene Marken von MicroVision, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Alle anderen eingetragenen Marken stehen im Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Nicht GAAP-konforme Informationen

Als Ergänzung zu den nach GAAP erstellten verkürzten Jahresabschlüssen von MicroVision präsentiert das Unternehmen den Investoren die nicht GAAP-konforme Kennzahl des „bereinigten EBITDA“ und „bereinigter Bruttogewinn“. Das bereinigte EBITDA wird aus dem GAAP-Nettogewinn (-verlust) errechnet, der um die Auswirkungen der folgenden Faktoren bereinigt wird: Zinserträge und Zinsaufwendungen, Einkommenssteueraufwendungen, Abschreibungen, Gewinn aus Erwerb zu einem Preis unter Marktwert und aktienbasierte Vergütung. Der bereinigte Bruttogewinn wird als GAAP-konformer Bruttogewinn vor aktienbasierten Vergütungsaufwendungen und der Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte, die in den Umsatzkosten enthalten sind, errechnet.

MicroVision ist der Ansicht, dass die Darstellung des bereinigten EBITDA und des bereinigten Bruttogewinns dem Management und den Investoren wichtige zusätzliche Informationen über Finanz- und Geschäftstrends liefert, die Konsistenz und Vergleichbarkeit mit früheren Finanzberichten von MicroVision gewährleistet und Vergleiche mit anderen Unternehmen der Branche erleichtert, von denen viele ähnliche nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen zur Ergänzung ihrer GAAP-konformen Ergebnisse verwenden. Intern verwendet das Management diese nicht GAAP-konforme Kennzahl bei der Bewertung der Betriebsleistung, da der Ausschluss der oben beschriebenen Posten eine zusätzliche nützliche Kennzahl für die Betriebsergebnisse des Unternehmens darstellt und den Vergleich der Kernbetriebsleistung des Unternehmens mit früheren Zeiträumen und seinen Geschäftszielen erleichtert. Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA und der bereinigte Bruttogewinn für Investoren bei der Beurteilung der operativen Leistung von MicroVision und bei der Bewertung des Unternehmens nützlich ist.

Das bereinigte EBITDA und der bereinigte Bruttogewinn werden nicht in Übereinstimmung mit GAAP berechnet und sollte als Ergänzung zu den nach GAAP berechneten Finanzkennzahlen betrachtet werden, nicht aber als Ersatz für oder besser als diese. Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen haben insofern ihre Grenzen, als sie nicht alle Kosten widerspiegeln, die mit der Geschäftstätigkeit von MicroVision verbunden sind und gemäß GAAP ermittelt werden. Das Unternehmen geht davon aus, dass auch in Zukunft Ausgaben anfallen werden, die den oben beschriebenen nicht GAAP-konformen Anpassungen ähneln, und der Ausschluss dieser Posten aus den nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen sollte nicht als Hinweis darauf gewertet werden, dass diese Kosten ungewöhnlich oder selten sind. Das Unternehmen kompensiert die Einschränkungen der bereinigten EBITDA-Kennzahl, indem es den GAAP-konformen Nettogewinn (-verlust), der nach Ansicht des Unternehmens die am besten vergleichbare GAAP-konforme Kennzahl ist, an prominenter Stelle ausweist und den Investoren eine Abstimmung des GAAP-konformen Nettogewinns (-verlusts) mit dem bereinigten EBITDA zur Verfügung stellt.

Auch beim bereinigten Bruttogewinn kompensiert das Unternehmen die Einschränkungen dieser Kennzahl, indem es den GAAP-konformen Bruttogewinn, der sich aus der Differenz zwischen Umsatzerlösen und Umsatzkosten ergibt und nach Ansicht des Unternehmens die am ehesten vergleichbare GAAP-konforme Kennzahl ist, an prominenter Stelle ausweist und den Anlegern einen Abgleich zur Verfügung stellt, indem es die Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen und die Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte, die in den Umsatzkosten enthalten sind, herausrechnet.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, einschließlich der Pläne des Unternehmens in Bezug auf die Vorteile des Erwerbs, die Marktposition, das Produktportfolio, die Produktfunktionen und die erwarteten Umsätze, Ausgabe und den erwarteten Barmitteleinsatz, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert werden, gehören: das Risiko mit begrenzten Barmitteln zu operieren oder bei Bedarf zusätzliches Kapital zu beschaffen; die Marktakzeptanz seiner Technologien und Produkte oder für Produkte, die seine Technologien enthalten; das Versagen seiner Geschäftspartner, die im Rahmen seiner Vereinbarungen erwarteten Leistungen zu erbringen, seine finanziellen und technischen Ressourcen im Vergleich zu denen seiner Konkurrenten; seine Fähigkeit, mit dem raschen technologischen Wandel Schritt zu halten; staatliche Regulierung seiner Technologien; seine Fähigkeit, seine geistigen Eigentumsrechte durchzusetzen und seine geschützten Technologien zu schützen; die Fähigkeit, Kunden zu gewinnen und Partnerschaftsmöglichkeiten zu entwickeln; der Zeitpunkt der Markteinführung von Produkten und Verzögerungen in der Produktentwicklung; die Fähigkeit, wichtige technische Meilensteine bei Schlüsselprodukten zu erreichen; die Abhängigkeit von Dritten bei der Entwicklung, Herstellung, dem Verkauf und der Vermarktung seiner Produkte; mögliche Produkthaftungsansprüche; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Notierung an der Nasdaq-Börse aufrechtzuerhalten, und andere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit in den SEC-Berichten des Unternehmens genannt werden, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K, der Quartalsberichte auf Formular 10-Q und anderer bei der SEC eingereichter Berichte. Diese Faktoren sollen keine vollständige Liste der allgemeinen oder spezifischen Faktoren darstellen, die das Unternehmen beeinflussen können. Es ist anzuerkennen, dass andere Faktoren, einschließlich allgemeiner wirtschaftlicher Faktoren und Geschäftsstrategien, jetzt oder in Zukunft von Bedeutung sein können, und dass die in dieser Mitteilung dargelegten Faktoren das Unternehmen in größerem Umfang als angegeben beeinflussen können. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird von den Bundeswertpapiergesetzen ausdrücklich verlangt, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, veränderter Umstände oder aus anderen Gründen.

Ansprechpartner für Investoren

Jeff Christensen

Darrow Associates Investor Relations

MVIS@darrowir.com

Mediensprecher

Robyn Komachi

Marketing@MicroVision.com

MicroVision, Inc.

Konsolidierte Bilanz

(in Tausend)

(ungeprüft)

30. September 2023 31. Dezember 2022 Aktiva Umlaufvermögen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente $ 49.366 $ 20.536 Finanzanlagen, zur Veräußerung verfügbar 28.677 62.173 Barmittel mit Verfügungsbeschränkung, kurzfristig 3.263 - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto 740 - Bestand 3.616 1.861 Vorauszahlung an IBEO - 4.132 Sonstiges Umlaufvermögen 5.765 2.306 Kurzfristiges Umlaufvermögen insgesamt 91.427 91.008 Immobilien und Anlagen, netto 9.461 6.830 Nutzungsrechte aus Operating-Leasingverträgen 14.223 14.579 Barmittel mit Verfügungsbeschränkung 961 1.418 Immaterielle Vermögenswerte, netto 17.766 75 Sonstige Aktiva 2.110 1.086 Gesamte Aktiva $ 135.948 $ 114.996 Passiva und Eigenkapital Kurzfristige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen $ 2.294 $ 2.061 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 7.204 2.058 Abgegrenzte Verbindlichkeiten für den Ibeo-Unternehmenszusammenschluss 6.118 - Vertragsverbindlichkeiten 4.958 4.601 Kurzfristiger Anteil der Verbindlichkeiten aus Operating-Leasingverträgen 2.432 1.846 Kurzfristiger Anteil der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing 2 21 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 1.058 839 Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt 24.066 11.426 Verbindlichkeiten aus operativem Leasing, abzüglich des kurzfristigen Anteils 13.027 13.829 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 597 - Gesamtverbindlichkeiten 37.690 25.255 Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten Eigenkapital Stammaktien zum Nennwert 190 171 Eingezahltes Kapital 843.975 772.221 Forderungen aus Aktienzeichnungen (323 ) - Kumulierter sonstiger Gesamtverlust 45 (127 ) Kumuliertes Defizit (745.629 ) (682.524 ) Gesamtes Eigenkapital 98.258 89.741 Summe der Passiva und des Eigenkapitals $ 135,948 $ 114,996

Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung

(in Tausend, mit Ausnahme der Angaben zum Gewinn je Aktie)

(ungeprüft)

Dreimonatszeitraum bis 30. September Neunmonatszeitraum bis 30. September 2023 2022 2023 2022 Umsatzerlöse $ 1.047 $ - $ 2.158 $ 664 Herstellungskosten 625 45 1.870 67 Bruttogewinn 422 (45 ) 288 597 Ausgaben für Forschung und Entwicklung 15.584 7.535 42.127 22.828 Vertrieb, Marketing, allgemeine und Verwaltungskosten 8.743 5.522 27.172 17.664 Gewinn aus der Veräußerung von Anlagevermögen (10 ) - (25 ) - Gesamte Betriebskosten 24.317 13.057 69.274 40.492 Verlust aus operativem Betrieb (23.895 ) (13.102 ) (68.986 ) (39.895 ) Gewinn aus Erwerb zu Preis unter Marktwert - - 1.706 - Sonstige Einnahmen, netto 637 251 4.846 279 Nettoverlust vor Steuern $ (23.258 ) $ (12.851 ) $ (62.434 ) $ (39.616 ) Ertragssteueraufwand (211 ) - (671 ) - Nettogewinn (-verlust) $ (23.469 ) $ (12.851 ) $ (63.105 ) $ (39.616 ) Nettogewinn (-verlust) pro Aktie - unverwässert und verwässert $ (0,12 ) $ (0,08 ) $ (0,35 ) $ (0,24 ) Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Aktien - unverwässert und verwässert 188.306 165.687 180.156 165.167

MicroVision, Inc.

Konsolidierte Cashflow-Rechnung

(in Tausend)

(ungeprüft)

Neunmonatszeitraum bis 30. September 2023 2022 Cashflow aus operativer Tätigkeit Nettoverlust $ (63.105 ) $ (39.616 ) Anpassungen zur Überleitung des Jahresfehlbetrags zum Nettobarmittelverbrauch im operativen Betrieb: Abschreibung und Amortisierung 6.288 1.425 Gewinn aus Erwerb zu Preis unter Marktwert (1.706 ) - Gewinn aus der Veräußerung von Anlagevermögen (25 ) - Wertminderung von Immobilien und Anlagen 12 60 Abschreibung von Vorräten 61 60 Aufwand für aktienbasierte Vergütung 11.506 11.935 Netto-Zuschreibung von Prämien auf kurzfristige Investitionen (986 ) 290 Veränderung von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (740 ) - Bestand (619 ) (42 ) Sonstige kurz- und langfristige Vermögenswerte (3.214 ) (662 ) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 896 (2.160 ) Passive Rechnungsabgrenzungsposten 4.321 418 Vertragsverbindlichkeiten und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (1.405 ) (386 ) Verbindlichkeiten aus operativem Leasing (1.813 ) (938 ) Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 17 - Netto-Mittelabfluss aus operativem Betrieb (50.512 ) (29.616 ) Cashflow aus Investitionstätigkeit Verkäufe von Wertpapieren des Anlagevermögens 61.700 34.700 Käufe von Wertpapieren des Anlagevermögens (27.101 ) (63.726 ) Barzahlung für den Unternehmenszusammenschluss Ibeo (11.233 ) - Erwerb von Immobilien und Anlagen (1.981 ) (2.017 ) Nettomittelzufluss (-abfluss) aus Investitionstätigkeit 21.385 (31.043 ) Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit Tilgungszahlungen im Rahmen von Finanzierungsleasingverträgen (19 ) (20 ) Tilgungszahlungen für langfristige Verbindlichkeiten - (392 ) Erlöse aus der Ausübung von Aktienoptionen 175 727 Nettoerlöse aus der Emission von Stammaktien 60.607 - Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit 60.763 315 Veränderung der Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung 31.636 (60.344 ) Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung zu Beginn des Berichtszeitraums 21.954 83.739 Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung am Ende des Berichtszeitraums $ 53.590 $ 23.395

Die folgende Tabelle enthält eine Überleitung der Barmittel, Barmitteläquivalente und Barmittel mit Verfügungsbeschränkung zum 30. September 2023 und 31. Dezember 2022:

30. September 2023 31. Dezember 2022 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente $ 49.366 $ 20.536 Barmittel mit Verfügungsbeschränkung 4.224 1.418 Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung 53.590 21.954

MicroVision, Inc.

Abgleich GAAP-konforme mit nicht GAAP-konformen Kennzahlen

(in Tausend, ausgenommen Angaben zum Ergebnis je Aktie)

(Ungeprüft)

Dreimonatszeitraum bis 30. September Neunmonatszeitraum bis 30. September 2023 2022 2023 2022 Abgleich nicht GAAP-konformer Bruttogewinn: Bruttogewinn $ 422 $ (45 ) $ 288 $ 597 Aufwand für aktienbasierte Vergütung - - - - Abschreibung von erworbenen immateriellen Vermögenswerten 387 - 1.032 - Bereinigter Bruttogewinn $ 809 $ (45 ) $ 1.320 $ 597 Abgleich nicht GAAP-konformer Nettoverlust GAAP-konformer Nettoverlust $ (23.469 ) $ (12.851 ) $ (63.105 ) $ (39.616 ) Zuzüglich Zinsen (netto) (509 ) (262 ) (1.725 ) (400 ) Zuzüglich Ertragsteuern 211 - 671 - Zuzüglich Abschreibungen und Amortisierung 2.137 524 6.288 1.425 Zuzüglich Gewinn aus Erwerb zu Preis unter Marktwert - - (1.706 ) - Zuzüglich Aufwendungen für aktienbasierte Vergütung 4.691 4.081 11.506 11.935 Bereinigtes EBITDA $ (16.939 ) $ (8.508 ) $ (48.071 ) $ (26.656 )

