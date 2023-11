BMW feiert Batterietechnik, BYD kommt nach Europa und Power Nickel Aktie mit 100 % Chance!

Neues aus der Elektromobilität: BYD macht den europäischen Autokonzernen Druck und will schon bald hier produzieren. Aber wo? Saarlouis scheint beim Wettbewerb um den ersten Standort der Chinesen in Europa leer auszugehen. Dafür gibt es neue Hinweise. Dagegen feiert sich BMW für seine neue Batterietechnik. Damit will man mehr Reichweite als Tesla erreichen und gleichzeitig massiv Kosten sparen. Doch was sagen Analysten zur Aktie des Münchner Automobilkonzerns? Bei der Aktie von Power Nickel sehen Experten über 100 % Kurspotenzial. In Kanada entwickelt das Unternehmen ein hochgradiges Nickelprojekt und will dort künftig sogar klimaneutral produzieren. Bringt die neue Ressourcenschätzung Impulse für die Aktie?Lesen sie den Artikel hier weiter