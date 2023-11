FRANKFURT (dpa-AFX)

------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - ETWAS SCHWÄCHER - Der Dax wird am Donnerstag etwas schwächer erwartet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit minus 0,13 Prozent auf 15 210 Punkte. Am Vortag hatte der Dax mit 15 287 Punkten den höchsten Stand seit Mitte Oktober erreicht. Nach seiner starken Vorwoche stehen die Chancen auf einen Bruch des seit Ende Juli bestehenden Abwärtstrends gut. In der Berichtssaison geht es auch am vorletzten Handelstag der Woche nochmal hoch her.