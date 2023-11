Ecotel communication ag verzeichnet starkes Wachstum im Geschäftskunden-Segment und erhöht Prognose für 2023

Die ecotel communication ag verzeichnete im dritten Quartal 2023 positive Ergebnisse ihrer Wachstumsstrategie im Segment "ecotel Geschäftskunden". Der Umsatz stieg um 0,2 Millionen Euro auf 11,6 Millionen Euro, während der Umsatz im 9-Monatsvergleich leicht auf 34,2 Millionen Euro stieg. Das Segment "ecotel Wholesale" verzeichnete im dritten Quartal ein deutliches Wachstum auf 15,0 Millionen Euro und lag in den ersten neun Monaten des Jahres bei 44,0 Millionen Euro.Durch den Ausbau der Vertriebsaktivitäten und die erfolgreiche Positionierung im Bereich "cloud & fiber" erwartet der Vorstand, dass die Umsätze im Segment "ecotel Geschäftskunden" auch in den nächsten Quartalen kontinuierlich steigen werden. Im 3. Quartal konnte ecotel zwei weitere Großaufträge im Produktsegment "fiber" gewinnen und rund 400 zusätzliche Leased Lines in Betrieb nehmen. Der Anteil an modernen SD-WAN Anschlüssen stieg ebenfalls deutlich. Das Produktsegment "cloud" entwickelte sich ebenfalls positiv und trug zu den Steigerungen im Umsatz und Rohertrag bei.Der Rohertrag im Segment "ecotel Geschäftskunden" stieg überproportional zum Umsatz um 1,3 Millionen Euro auf 22,8 Millionen Euro. Auch der Rohertrag im Segment "ecotel Wholesale" entwickelte sich positiv und stieg um 0,3 Millionen Euro auf 1,3 Millionen Euro.Das operative EBITDA konnte trotz geplanter Investitionen in die Wachstumsstrategie in den ersten 9 Monaten um 0,2 Millionen Euro auf 7,0 Millionen Euro gesteigert werden. Im dritten Quartal lag das operative EBITDA mit 1,7 Millionen Euro unter dem Vorjahresvergleich, da im Vorjahresquartal Erträge aus dem Verkauf von Internetressourcen erzielt wurden. Das EBITDA lag nach 9 Monaten bei 10,9 Millionen Euro.Nach Berücksichtigung von Abschreibungen, dem Finanzergebnis, Steuern und dem Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen konnte in den ersten 9 Monaten 2023 ein Konzernüberschuss in Höhe von 7,1 Millionen Euro erwirtschaftet werden.Der Vorstand präzisierte die Prognose für das Gesamtjahr 2023. Der Umsatz im Segment "ecotel Geschäftskunden" wird am unteren Rand des Prognosekorridors von 46 bis 48 Millionen Euro erwartet, während der Umsatz im Segment "ecotel Wholesale" am oberen Rand des Prognosekorridors von 48 bis 52 Millionen Euro liegen wird. Das operative EBITDA wird voraussichtlich rund 9 Millionen Euro betragen.

