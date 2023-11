NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an den US-Aktienmärkten haben es wie an den Vortagen auch am Donnerstag ruhig angehen lassen. Nach der jüngsten Rally fehlt den US-Börsen weiter die Kraft für größere Sprünge. Im Blick stehen Quartalsberichte größerer US-Unternehmen sowie frische Daten vom US-Arbeitsmarkt. So sind die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe im Vergleich zur Vorwoche überraschend gesunken.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Donnerstag um 0,17 Prozent auf 4375,27 Zähler nach unten. Der Nasdaq 100 verlor 0,05 Prozent auf 15 306,20 Punkte. Der überwiegend mit Technologieaktien bestückte Index war am Mittwoch den neunten Handelstag in Folge gestiegen. Sein Plus beträgt inzwischen 8,5 Prozent.

Unter den Einzelwerten sorgten die Aktien von Walt Disney mit einem Kursplus von 6,9 Prozent als Spitzenreiter im Dow für Furore. Der Medienkonzern verringerte seine Verluste im Streaming-Geschäft weiter. Analysten lobten die Finanzkennziffern zum vierten Geschäftsquartal und das Wachstum der Abonnentenzahlen.

Der britische Chipdesigner Arm , dessen Technologie in praktisch allen Smartphones steckt, enttäuschte zur Vorlage des ersten Quartalsberichts seit seiner Rückkehr an die Börse mit Aussagen zum laufenden Geschäftsquartal. Der Kurs des an der Nasdaq notierten Papiers sank um 5,1 Prozent.

Die Anteilscheine von Tesla sackten als Schlusslicht im Nasdaq-100-Index um 3,6 Prozent auf 213 US-Dollar ab. Zuvor hatte die britische Großbank HSBC die Aktie mit "Reduce" und einem Kursziel von 146 Dollar in die Bewertung neu aufgenommen. Analyst Michael Tyndall macht sich vor allem Sorgen um den Zeitplan über die Auslieferungen von Elektroautos. Die Ambitionen des E-Autobauers für 2030 seien hervorragend, doch gebe es viel Unsicherheit rund um das Timing und die Kommerzialisierung der "verschiedenen Ideen"./edh/he