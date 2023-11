Wiener Börse schließt uneinheitlich: ATX dreht ins Plus, Konsumstimmung in den USA trübt ein

Die Wiener Börse schloss den Handel am Freitag nahezu unverändert und uneinheitlich. Der ATX konnte seine Verlaufsverluste vollständig wettmachen und drehte in der Auktion sogar noch ins Plus. Der breiter gefasste ATX Prime hingegen verlor leicht. Negative Vorgaben aus Asien und den USA belasteten die Stimmung. Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell, dass das Zinsniveau zur Bekämpfung der Inflation möglicherweise nicht ausreichend restriktiv sei, drückten auf die Märkte. Die Verbraucherumfrage der Universität Michigan zeigte, dass die Konsumstimmung in den USA im November stärker als erwartet eingetrübt ist, während die Inflationserwartungen überraschend stiegen. In Wien gab es vor dem Wochenende nur wenige Meldungen zu Einzelwerten. Die Erste Group kauft einen 15-prozentigen Anteil an der Tochterbank Erste Bank Hungary zurück. Die Papiere der Erste Group schlossen leicht im Minus. Die Deutsche Bank hat das Kursziel für die Raiffeisen Bank International angehoben und die Anlageempfehlung "Hold" bestätigt. Die Titel des Geldinstituts beendeten die Sitzung im Minus. Ölwerte waren europaweit gefragt, die Aktien von OMV stiegen um 2 Prozent. Die Aktien von Warimpex führten die Kursgewinner an. Am Donnerstag schloss die Wiener Börse deutlich höher. Der ATX weitete im Verlauf die Gewinne aus und verbuchte einen Zuwachs von 1,23 Prozent. An den europäischen Leitbörsen herrschte ebenfalls eine positive Stimmung. Die US-Arbeitsmarktnachrichten hatten keine merklichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte. Wienerberger präsentierte Geschäftszahlen, die positiv aufgenommen wurden. Die Aktie des Baustoffkonzerns stieg. EVN erhöhte den Ausblick für das Konzernergebnis und die Aktien stiegen. Voestalpine stärkte sich deutlich. AT&S gewann im Technologiebereich. Die Erste Group verbilligte sich, während die Aktien von Do&Co stiegen.

Der ATX wird aktuell mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 3.204PKT gehandelt.