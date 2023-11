BioNxt unterzeichnet finale Vereinbarung für den Erwerb sämtlicher Rechte am geistigen Eigentum und die gemeinsame Entwicklung der Arzneimittelneuformulierung Cladribin als Schmelzfilm für die Behandlung der Multiplen Sklerose

VANCOUVER, BC / ACCESSWIRE / 13. November 2023 / BioNxt Solutions Inc. („BioNxt“ oder das „Unternehmen“) (CSE:BNXT)(OTCQB:BNXTF)(FWB:BXT) kann mit Freude berichten, dass mit einem in Deutschland ansässigen pharmazeutischen Entwickler eine finale Vereinbarung (die „Vereinbarung“) für den Erwerb sämtlicher Rechte am geistigen Eigentum sowie die gemeinsame Entwicklung einer Arzneimittelneuformulierung als Schmelzfilm („ODF“) mit Cladribin als pharmazeutischem Wirkstoff unterzeichnet wurde.

Cladribin wurde in mehr als 75 Ländern, unter anderem von der US-Arzneimittelbehörde („FDA“) und der Europäischen Arzneimittel-Agentur („EMA“), für eine Reihe von Indikationen zugelassen, zu denen auch hochaktive Formen der schubförmig remittierenden Multiplen Sklerose („MS“) sowie bestimmte Formen der Leukämie zählen. MS stellt das größte Marktsegment für den Verkauf von Cladribin dar. Weltweit leben rund 2,3 Millionen Menschen mit MS, wobei die höchste Prävalenz in Nordamerika und Europa zu verzeichnen ist. Der globale Arzneimittelmarkt für Multiple Sklerose dürfte laut dem Marktforschungsinstitut Market.us bis zum Jahr 2033 auf 41 Milliarden US-Dollar anwachsen.

„Die Behandlung bestimmter Formen von MS mit Cladribin ist mittlerweile zu einem Blockbuster-Markt mit einem Jahresumsatz von über einer Milliarde US-Dollar geworden“, so Hugh Rogers, der CEO und ein Direktor von BioNxt. „Für BioNxt bietet sich hier eine unglaubliche Chance, sich mit einer proprietären Darreichungsform, die auf der Arzneimittelverabreichungsplattform von BioNxt basiert, an einem riesigen Wachstumsmarkt im Bereich der Arzneimittelentwicklung zu beteiligen. Wir konzentrieren uns bei unseren Entwicklungsprogrammen zu Cladribin ODF und Rotigotin TDS derzeit vorrangig auf Initiativen im Bereich der Wirkstoffverabreichungssysteme.“

Das Unternehmen hat eine Reihe provisorischer Patentanmeldungen im Zusammenhang mit Cladribin eingereicht. Bis Ende 2024 bzw. Anfang 2025 werden voraussichtlich drei bis vier Patentanmeldungen in internationalen Schlüsselmärkten vorliegen, wobei der Patentschutz bis zum Jahr 2044 reichen könnte.