Die Aktienmärkte gehen gerne den Weg des größten Schmerzes - und das scheint auch bei der Rally am Freitag der Fall gewesen zu sein. Die heftige Rally trotz der hawkishen Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell am Donnerstag war vorwiegend eine Frage der Mechanik: vor allem Eindeckungen von Short-Positionen, andere wurden daraufhin in den Markt nach oben "hineingesogen". Aber die Warnung von Moody´s, die zwar als letzte der großen Ratingagenturen die USA bei der Bestnote belassen, den Ausblick aber auf negativ abgesenkt hat am Freitag nach Börsenschluss, dürfte eine Korrekur auch der Aktienmärkte einleiten. Dann wäre der Ausbruch am Freitag eine Bullenfalle - nach der vorherigen Bärenfalle. Im Fokus sind nun vor allem die Daten zur Inflation in den USA am Dienstag..

Hinweise aus Video: