ÖKOWORLD Gründer bringen Stammaktien in Stiftung ein - Werteorientierung und Nachhaltigkeitsstrategie gesichert

Die Gründer der ÖKOWORLD AG, Alfred Platow und Klaus Odenthal, sowie weitere Stammaktionäre haben dem Aufsichtsrat mitgeteilt, dass sie ihre Stammaktien in eine neu zu errichtende Stiftung einbringen werden. Dieser Schritt soll sicherstellen, dass die Werteorientierung des Unternehmens dauerhaft erhalten bleibt. Die Initiative der Gründungsgesellschafter und weiterer Stammaktionäre wird vom Aufsichtsrat und Vorstand sehr begrüßt, da sie der ÖKOWORLD AG eine sichere Perspektive mit Blick auf die Nachhaltigkeitsstrategie gibt. Die Stiftung soll auch wesentliche Impulse für die Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie der Unternehmensgruppe liefern. Der Aufsichtsrat dankt dem Gründer und ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Alfred Platow ausdrücklich für sein Lebenswerk.Die ÖKOWORLD AG verzeichnete im ersten Halbjahr 2023 einen Halbjahresüberschuss von 12,53 Millionen Euro, was leicht unter dem Vorjahreswert liegt. Der Umsatz ging auf 33,2 Millionen Euro zurück, hauptsächlich aufgrund rückläufiger Umsätze in der Kapitalanlagevermittlung. Der Bereich Versicherungsvermittlung verzeichnete hingegen ein leichtes Wachstum. Die Geschäftsentwicklung bei ÖKOWORLD und den Peers wurde durch die hohe Inflation beeinträchtigt, was zu Kaufkraftverlusten führte. Trotzdem verfügt ÖKOWORLD über eine gewisse Alleinstellung, da das Unternehmen seit jeher einen ethisch-ökologischen Fokus hat. Die ÖKOWORLD-Aktie wird aufgrund eines 2023er KGVs von 8 und einer aktionärsfreundlichen Ausschüttungspolitik als attraktives Investment angesehen.Die BankM AG stuft die ÖKOWORLD AG als "Kaufen" ein und setzt das Kursziel auf 58,85 Euro. Die vollständige Analyse kann auf der Website der BankM AG heruntergeladen werden.Insgesamt wird die Gründung der Stiftung von den Stammaktionären der ÖKOWORLD AG positiv aufgenommen. Die Stiftung soll sicherstellen, dass die Werteorientierung des Unternehmens erhalten bleibt und Impulse für die Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie liefern. Trotz der Herausforderungen durch die hohe Inflation sieht die BankM AG die ÖKOWORLD-Aktie als attraktives Investment mit einem Kursziel von 58,85 Euro.

