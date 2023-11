WATERS 2023 ESG-BERICHT ZEIGT KONTINUIERLICHE FORTSCHRITTE BEI DEN NACHHALTIGKEITSVERPFLICHTUNGEN

Milford, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Nachrichtenübersicht:



- Waters macht große Fortschritte bei der Erreichung seines Ziels, die

Treibhausgasemissionen bis 2025 um 35 % zu reduzieren, indem es verstärkt

erneuerbare/kohlenstoffarme Energiequellen einsetzt und die Scope-1- und

Scope-2-Emissionen im Vergleich zum Basisjahr 2016 um 27 % senkt.

- Unternehmensgeführte Initiativen für Vielfalt, Gleichberechtigung und

Eingliederung tragen zu mehr Frauen in Führungspositionen bei; Programme

erweitern die Reichweite der Waters Student Academy auf über 300 Studierende

aus Gemeinschaften, die in MINT-Fächern traditionell unterrepräsentiert sind.

- Der ESG-Bericht 2023 beschreibt den Ansatz von Waters und die Ausrichtung an

den Empfehlungen der Task Force on Climate-related Financial Disclosures

(TCFD).



Die Waters Corporation (NYSE:WAT) hat heute ihren Umwelt-, Sozial- und

Governance-Bericht (ESG) 2023 veröffentlicht, in dem die Fortschritte des

Unternehmens bei der Umsetzung seiner Nachhaltigkeitsziele hervorgehoben werden.

Der Bericht hebt auch die Praktiken von Waters hervor, die die Kunden bei ihren

Nachhaltigkeitsinitiativen unterstützen, z. B. durch Produkte, die weniger

Energie verbrauchen, und durch weniger Verpackungsmaterial beim Versand.