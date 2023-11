Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei NorCom Information Technology ist am 17.11.2023.Der Kurs von NorCom Information Technology lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,4750und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,26im Minus.

Die NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA konnte in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2023 eine positive Bilanz ziehen. Mit einer Gesamtleistung von TEUR 7.392 übertraf das Unternehmen leicht das Vorjahresergebnis.

NorCom Information Technology: Spannende Einblicke in die Q3-Zahlen 2023!

