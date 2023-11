Als Berkshire Hathaway seine US-Aktienbestände zum 30. September im Rahmen seiner vierteljährlichen 13-F-Einreichung bei der Börsenaufsichtsbehörde bekannt gab, erklärte das Unternehmen, es habe die Aufsichtsbehörde um vertrauliche Behandlung für eine oder mehrere Aktien gebeten.

Das Nachrichtenportal Barron’s vermutet, wenn es nur eine Beteiligung ist, könnte es Morgan Stanley, BlackRock oder Chubb sein. Barron’s geht davon aus, dass es sich wahrscheinlich um ein Finanzunternehmen handelt, weil Berkshire in seinem Bericht offengelegt habe, dass seine Kostenbasis in Finanzwerten im dritten Quartal um etwa 1,2 Milliarden US-Dollar gestiegen sei, während seine Kostenbasis in anderen Aktiengruppen gesunken sei. Aus den Unterlagen gehe zudem hervor, dass Berkshire seine bestehenden Bestände an Finanzwerten nicht aufgestockt hat, was darauf hindeute, dass es sich um ein neues Unternehmen handelt.