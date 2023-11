Spannung steigt: Morphosys-Aktien erholen sich vorbörslich nach Quartalszahlen und warten gespannt auf Pelabresib-Studiendaten

Die Aktien von Morphosys haben sich am Donnerstag vorbörslich erholt, nachdem sie am Vortag einen Kursrutsch erlitten hatten und am Vorabend Quartalszahlen veröffentlicht wurden. Im Handel auf der Plattform Tradegate stiegen die Aktien im Vergleich zum Xetra-Handel um 3,3 Prozent. Die Veröffentlichung von Studienergebnissen zum Hoffnungsträger Pelabresib rückt näher, was bei den Anlegern gut ankam. Die Quartalszahlen wurden von Börsianern als besser als erwartet bewertet, rechtfertigten jedoch nicht den Kursrückgang am Vortag. Die Daten zur dritten Studienphase des Krebsmedikaments Pelabresib sollen nun bis Ende November veröffentlicht werden, was früher ist als erwartet. Diese Daten sind von großer Bedeutung für die Bewertung von Morphosys.Die bevorstehende Veröffentlichung der Studienergebnisse zu Pelabresib sorgt für Spannung bei den Anlegern. Morphosys-Chef Jean-Paul Kress äußerte sich optimistisch und sagte, dass das Unternehmen weiterhin zuversichtlich sei. Die Aktie reagierte jedoch negativ auf die Quartalszahlen, die Licht und Schatten boten. Nach einem freundlichen Handelsstart gab die Aktie deutlich nach und war am Nachmittag unter den größten Verlierern im SDax zu finden. Im laufenden Börsenjahr hat die Aktie von Morphosys bisher stark zugelegt, vermutlich aufgrund der Hoffnung auf einen Durchbruch mit Pelabresib. Die Quartalszahlen zeigten einen Umsatzrückgang von rund einem Drittel im Vergleich zum Vorjahr, was auf stark gesunkene Lizenzeinnahmen zurückzuführen war. Das operative Ergebnis war ebenfalls negativ, jedoch nicht so schlecht wie erwartet.Morphosys steckt aufgrund hoher Forschungskosten seit längerer Zeit in den roten Zahlen. Der Fehlbetrag sank jedoch leicht aufgrund geringerer Aufwendungen im Finanzergebnis. Der Vorstand bestätigte die Prognosen und hob das Umsatzziel für das Blutkrebsmedikament Monjuvi an. Die Investoren sind jedoch vor allem an den Studiendaten zu Pelabresib interessiert. Morphosys hat große Hoffnungen in diesen Wirkstoff gesetzt und einige andere Forschungsprojekte abgebrochen. Mit einer Zulassung von Pelabresib hofft das Unternehmen, wieder Gewinne zu erzielen. Die US-Arzneimittelaufsicht FDA hat dem Medikament bereits den "Fast-Track-Status" verliehen, was ein beschleunigtes Zulassungsverfahren ermöglicht.Insgesamt bleibt die Unsicherheit an der Börse groß, und die Anleger warten gespannt auf die Veröffentlichung der Studiendaten zu Pelabresib. Die Aktie von Morphosys hat in diesem Jahr bereits stark zugelegt, aber es bleibt abzuwarten, wie sich die Quartalszahlen und die Studiendaten auf den weiteren Kursverlauf auswirken werden.

