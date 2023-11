Die beliebtesten Positionen in Goldmans Liste sind nach wie vor Megacap-Technologiewerte wie Microsoft , Amazon und Meta Platforms. Eine Gruppe von sieben Tech-Unternehmen macht etwa 13 Prozent des durchschnittlichen Long-Portfolios eines Hedgefonds aus, was einer Verdopplung der Gewichtung gegenüber Anfang 2023 entspricht, wie die Analyse von Goldman zeigt.

Der Markt gewinnt seine Begeisterung für profitable und stabile Tech-Aktien zurück, während sich das Wirtschaftswachstum zum Ende der Zinserhöhungskampagne der Federal Reserve abschwächt. Die Wall Street wird zunehmend bullisher für das kommende Jahr. So prognostiziert die Bank of America für den S&P 500 ein neues Allzeithoch und einen Kursanstieg auf 5.000 Punkte.

Hedgefonds suchen, wie Bloomberg berichtet, aber auch nach Möglichkeiten, von der Popularität von Medikamenten zur Gewichtsreduzierung zu profitieren. Eli Lilly, das in den USA die Zulassung für sein Schlankheitsmittel Zepbound erhalten hat, gehörte laut Goldman im vergangenen Quartal zu den Aktien, die bei Hedgefonds am meisten an Beliebtheit gewonnen haben.

Tipp aus der Redaktion: Lernen Sie in sieben Tagen mit Stefan Klotter das kleine Einmaleins der Charttechnik! Egal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten morgens zum Kaffee, in der Mittagspause oder nach Feierabend. Jetzt hier kostenlos und unverbindlich mehr erfahren.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion