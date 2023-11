audius: Gesamteindruck weiter überzeugend

Die audius SE habe nach Darstellung von SMC-Research im dritten Quartal das Wachstum wieder beschleunigt, aber beim Ergebnis einen Rückgang hinnehmen müssen. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski hat seine Prognose entsprechend angepasst, rechnet für 2024 aufgrund der starken Auftragslage aber mit einem weiteren Umsatz- und Gewinnwachstum und bleibt bei seiner Einstufung „Buy“.

Nach dem schwächeren zweiten Quartal sei audius in den Monaten Juli bis September wieder um 6 Prozent gewachsen, insgesamt betrage der Anstieg der Gesamtleistung nach neun Monaten damit 8 Prozent auf 58,3 Mio. Euro. Allerdings sei die Entwicklung damit unterplanmäßig, was audius mit einem hohen Krankenstand sowie mit Verzögerungen in der Auftragsvergabe begründe. Da zugleich die Kosten und hier insbesondere die Personalkosten eine stärkere Aufwärtsdynamik zeigen, sei das Ergebnis nach neun Monaten leicht rückläufig gewesen: Das EBITDA sei um knapp 2 Prozent auf 6,2 Mio. Euro gesunken, das EBIT um 4 Prozent auf 4,8 Mio. Euro.