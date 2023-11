DAX: Die Korrektur war eine trendbestätigende Konsolidierung

von Sven Weisenhaus

Das relativ langweilige Kursgeschehen an den Börsen hat sich gestern zunächst fortgesetzt. Dieses Mal brachte der offizielle Start des US-Handels allerdings mehr Schwung mit sich. Wahrscheinlich wird es dabei in dieser Woche aber nicht bleiben. Denn heute wird in den USA das Erntedankfest (Thanksgiving) gefeiert. Und dieser Feiertag wird gerne als Anlass für ein verlängertes Wochenende genommen – auch von Anlegern. Zumal heute die Börsen offiziell geschlossen bleiben und morgen nur ein eingeschränkter Handel stattfindet.

DAX zurück an der 16.000er Marke

Gewöhnlich zeigen sich die Kurse um diesen Feiertag herum freundlich. Danach sieht es auch in diesem Jahr aus. Die Kurse an den Aktienmärkten konnten gestern bereits weiter zulegen. Dadurch hat der DAX inzwischen schon wieder an der psychologisch wichtigen Marke von runden 16.000 Punkten angeklopft. Wer hätte das noch vor 3 Wochen gedacht?!