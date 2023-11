Cramer bekräftigte ebenso seine bullishe Haltung gegenüber den Unternehmen, die sie herstellen, wie Eli Lilly und Novo Nordisk. Da die breiteren Anwendungsmöglichkeiten von Medikamenten wie Ozempic, Wegovy, Mounjaro und Zepbound besser verstanden würden, glaubt Cramer, dass sie schließlich in Pillenform massenhaft produziert – und so zu enormen Wertsteigerungen führen werden. "Wenn ich sehe, wie Analysten darüber reden, dass Versicherer nicht für revolutionäre Medikamente zur Gewichtsreduktion zahlen werden, möchte ich schreien", fügte Cramer hinzu. Er glaubt, dass der Wert von Novo und Eli Lilly "viel höher als heute sein" werde, sobald die "Wundermittel in Massenproduktion" und zu einem vernünftigen Preis erhältlich seien.

In einer kürzlich ausgestrahlten Folge von CNBCs "Mad Money" hat der TV-Moderator seine Haltung gegenüber GLP-1-Medikamenten bekräftigt. GLP-1-Medikamente werden zur Behandlung von Diabetes und Fettleibigkeit eingesetzt. Er glaubt, dass es "für die Krankenkassen billiger sein wird, die neuen Medikamente zur Gewichtsreduzierung zu bezahlen, als ihre krankhaft fettleibigen Kunden einfach an Herzkrankheiten erkranken zu lassen".

Cramer ist nicht der Einzige, der das Potenzial von GLP-1-Medikamenten sieht. Emily Field, Leiterin der Abteilung European Pharmaceutical Research bei Barclays, sagte gegenüber CNBC, dass sich die Medikamente zur Gewichtsreduzierung im Laufe der Zeit weiterentwickeln könnten: "Es wird wahrscheinlich ein ganzes Spektrum an therapeutischen Optionen zur Verfügung stehen [mit] vielleicht einigen oralen Medikamenten, die später in die Pipeline kommen könnten für Menschen, die gerade in diese Kategorie des Übergewichts fallen."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion