Die chinesischen Verbraucher würden laut Jefferies mehr ausgeben, wenn die Immobilienpreise oder Löhne um 20 bis 30 Prozent steigen würden. Dieses Szenario scheint in der derzeitigen wirtschaftlichen Situation Chinas abwegig.

Für Kweichow Moutai, das nicht nur in der Geschäftswelt Chinas beliebt sei, sondern auch durch Co-Branding in Bereichen wie Schokolade und Kaffee expandiert, sieht Jefferies ein Kurspotenzial von 22 Prozent, während für Mengniu sogar 60 Prozent Kurspotenzial prognostiziert wird. Nur geringfügig weichen die mittleren Kursziele beim News- und Datendienstleister MarketScreener ab. Während der Abstand bei der Aktie von Kweichow Moutai circa 26 Prozent zum aktuellen Kursniveau beträgt, liegt das Steigerungspotenzial der Mengniu-Aktie bei ungefähr 52 Prozent. Beide Unternehmen zählen zu den sechs chinesischen Unternehmen auf der Liste der 50 größten Konsumgüterunternehmen der Welt im Jahr 2022 von OC&C Strategy Consultants.

Weitere empfohlene Unternehmen von Jefferies sind Miniso, ein Einzelhändler für preisgünstige Haushaltswaren und Spielwaren, China Pet Foods, ein Exporteur von Heimtiernahrung, und Gongniu, ein Eisenwarenhändler. Alle drei Unternehmen bieten laut Jefferies ein erhebliches Kurspotenzial.

Das Jahr war generell schwierig für sowohl einheimische als auch internationale Marken in China, trotz einiger Marktanteilsgewinne für einheimische, oft preiswertere Marken. Procter & Gamble, ein bedeutender internationaler Akteur in China, berichtete von einem Rückgang des Marktvolumens um bis zu neun Prozent in den vergangenen Quartalen, sieht aber eine Rückkehr zu einem Wachstum im mittleren einstelligen Bereich.

Die Zukunft des chinesischen Konsummarkts bleibe jedoch vielversprechend, mit dem Potenzial für einen stetigen Aufwärtstrend, unterstützt durch eine wachsende Mittelschicht. Andy Mantel, CEO von Pacific Sun Advisors, erwartet CNBC zufolge, dass die Menschen mehr für Dinge ausgeben wollen, die sie glücklich machen. Er sieht jedoch Handelsbeschränkungen als Hindernis für die globale Expansion chinesischer Verbrauchermarken, während der heimische Markt ausreichend groß für Wachstum bleibe.

Tipp aus der Redaktion: Lernen Sie in 7 Tagen alles über Charttechnik – kostenlos und unverbindlich! Egal ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: Dieser Video-Workshop wird Ihnen zeigen, wozu wir Mithilfe von Charttechnik fähig sind und wie wir diese gekonnt einsetzten können.

Starten Sie noch heute zusammen mit Stefan Klotter, Chefredakteur Börsendienst FAST BREAK, den Workshop!

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion