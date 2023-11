First Hydrogen präsentiert FCEV bei den größten Unternehmen Europas und des Vereinigten Königreichs

Vancouver (British Columbia), 29. November 2023 / IRW-Press / Vancouver (British Columbia) - First Hydrogen Corp. („First Hydrogen“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) freut sich bekannt zu geben, dass 21 Flottenbetreiber und Branchenspezialisten aus Europa und dem Vereinigten Königreich am Track Day des Unternehmens am Testgelände von HORIBA MIRA in England teilgenommen haben. Am Dienstag, dem 31. Oktober, nahmen Flottenmanager aus der Lebensmittelhandelsbranche, darunter Vertreter von Asda und Sainsbury‘s, dem Paketzustellungsunternehmen DPD, NHS England, VINCI Group, dem Bergbaukonglomerat Anglo American sowie Network Rail, teil. Mehrere Bedarfsträger, einschließlich Wales & West Utilities, Northern Gas Networks, SGN und National Gas waren ebenfalls anwesend.

Der Track Day erweckte das Interesse von Fahrzeugleasing- und -vermietungsunternehmen, wobei ARVAL (BNP Paribas Group), Novuna und Redde Northgate zusammen mit den Restwertexperten des britischen Kraftfahrzeughandels, Glass‘s Guide teilnahmen. Darüber hinaus waren Vertreter von Brit European Transport, National Windscreens und Canal & River Trust anwesend. Die teilnehmenden Flotten betreiben Schätzungen zufolge über eine halbe Million Fahrzeuge. Research Nester schätzt, dass der globale Markt für Wasserstofffahrzeuge zwischen 2023 und 2035 mit einer kumulierten jährlichen Wachstumsrate von rund 45 % von 1 Milliarde auf 45 Milliarden USD wachsen wird.

Die Veranstaltung bot den Teilnehmern die einzigartige Möglichkeit, sich hinter das Steuer des mit Wasserstoff-Brennstoffzellen betriebenen Fahrzeugs (FCEV) des Unternehmens zu setzen. 29 Fahrer nutzten die Möglichkeit, auf der Teststrecke von MIRA zu fahren, unterschiedliche Betriebszyklen zu simulieren und Geschwindigkeiten von bis zu 110 km/h (70 mph) zu erreichen. Die Fahrer erlebten das reibungslose Handling der Fahrzeuge und schätzten die ruhige Fahrt.

Die Fahrer konnten außerdem das Fahrzeug aus der Nähe bestaunen und die Technologie von First Hydrogen unter der Motorhaube besichtigen. Abgesehen von den Technikern von First Hydrogen war auch der Partner des Unternehmens, Ballard Power Systems, anwesend, um den Teilnehmern die Funktionsweise der Brennstoffzellen in den Fahrzeugen zu erläutern. Die Teilnehmer stellten Fragen hinsichtlich der Rentabilität der Wasserstoffmobilität sowie der Reife der Wasserstoffinfrastruktur und erhielten einen Überblick über die gesamten Betriebskosten (TCO) auf Grundlage von Daten von First Hydrogen, die während der jüngsten Demotestläufe mit Flotten im Vereinigten Königreich gesammelt wurden. Die Teilnehmer konnten sich schnell ein Bild von den TCO-Aussichten und den Vorteilen von FCEVs machen und erfahren, wie diese im Vergleich zu anderen emissionsfreien Fahrzeugtechnologien abschneiden.