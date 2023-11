XORTX erfüllt die Anforderungen der Nasdaq für eine dauerhafte Notierung

CALGARY, ALBERTA, den 29. November 2023 / IRW-Press / – XORTX Therapeutics Inc. („XORTX“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: XRTX | TSXV: XRTX | FWB: ANU), ein Pharmaunternehmen für spätklinische Studien, das auf die Entwicklung innovativer Therapien zur Behandlung fortschreitender Nierenerkrankungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass das Unternehmen vom Listing Qualifications Department der Nasdaq Stock Market LLC („Nasdaq“) in Zusammenhang mit der Nasdaq-Vorschrift 5550(a)(2), die für Aktien eine Mindestgebotsanforderung von 1,00 US-Dollar pro Aktie vorsieht (die „Mindestgebotsanforderung“), eine entsprechende Konformitätserklärung erhalten hat. Um die Auflagen wieder zu erfüllen, mussten die Stammaktien des Unternehmens an mindestens 10 aufeinanderfolgenden Handelstagen zu 1,00 US-Dollar pro Aktie oder darüber gehandelt werden. Nach der Durchführung einer Zusammenlegung der Stammaktien des Unternehmens im Verhältnis 1:9 wurde diese Anforderung am 28. November 2023 erfüllt, und das Unternehmen erhielt am besagten Tag auch das Konformitätsschreiben der Nasdaq. Damit ist der Mangel der Mindestgebotsanforderung behoben.