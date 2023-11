Die Jahresendrally läuft. Und das nicht erst seit heute. Der Dax konnte in den letzten Handelstagen bzw. Handelswochen ordentlich Meter machen. Im Ergebnis knackte der Index die 16.000 Punkte.

Nachlassende Zinssorgen kurbelten bzw. kurbeln die Aufwärtsbewegung im Index maßgeblich an. Dazu kommen noch ein paar saisonale Effekte und fertig ist die Jahresendrally.

Wie weit kann das noch gehen?

Das ist die große Frage. Nicht viele hatten dem Dax ein Comeback oberhalb von 16.000 Punkten noch in diesem Jahr zugetraut. Doch der Index überwand diese nicht nur psychologisch wichtige Marke bzw. Zone. Je länger der Index nun darüber notiert, umso größer wird der Druck auf die zaudernden und zögernden Anleger, die noch an der Seitenlinie stehen.

Wenn man das Ganze einmal auf die charttechnischen Aspekte herunterbricht, dann lässt sich lapidar feststellen, dass der Index mit dem Sprung über die 16.000 Punkte die Tür in Richtung des 52-Wochen-Hochs (wurde im Juli dieses Jahres bei 16.530 Punkten markiert) weit aufgestoßen hat. Nun muss er nur noch hindurchgehen.

In den nächsten Handelstagen werden noch einmal zahlreiche Konjunktur- und Preisdaten die Karten neu mischen. Ob sich das Blatt für die Aktienindizes im Allgemeinen und für den Dax im Speziellen damit verbessern wird, bleibt abzuwarten. Vor allem der US-Arbeitsmarktbericht für November (wird am 08. Dezember veröffentlicht) könnte noch einmal zu Verwerfungen führen. Gleiches gilt für die Dezember-Sitzung des FOMC der US-Notenbank Fed (zweitägige Sitzung am 12. Dezember und 13. Dezember).

Kurzum. Ein erneutes Anlaufen der 16.530 Punkte sollte nicht wirklich überraschen, doch eine ausgemachte Sache ist ein Durchmarsch in diese Richtung sicherlich nicht. Idealerweise bleiben etwaige Rücksetzer im Dax auf 16.000 Punkte begrenzt. So würde das Momentum nicht gefährdet werden. Sollte es hingegen zu Rücksetzern kommen, die den Dax noch einmal unter die 15.700 Punkte führen, wäre Obacht geboten