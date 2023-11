Pasinex gibt Geschäftsergebnis für das dritte Quartal 2023 bekannt

Warnhinweis

Das Unternehmen hat keinen aktuellen technischen Bericht erstellt, der eine Mineralressourcenschätzung gemäß den vom CIM Standing Committee on Reserve Definitions erstellten und vom CIM Council angenommenen „Mineral Resources and Reserves, Definitions and Guidelines“ enthält. Die Verfahren zur Klassifizierung der gemeldeten Mineralressourcen wurden im Rahmen der Vorschrift National Instrument 43-101 (NI 43-101) der Canadian Securities Administrators durchgeführt. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, einen NI 43-101-konformen technischen Bericht zu verfassen. Das Joint Venture hat sich bei seinem aktuellen Bohrprogramm nicht an anerkannte Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren gehalten und auch kein unabhängiges Drittlabor für die Analyse der Proben in Anspruch genommen. Das Joint Venture verwendet vor Ort tragbare Röntgenfluoreszenz-Analysatoren („XRF“) für die Untersuchung der Zinkproben und die Gehaltskontrolle bei der Exploration und im Abbau. Darüber hinaus werden für alle Verkäufe des Joint Ventures die Analysen von einem unabhängigen Drittlabor durchgeführt.

Wichtigste Ergebnisse –drittes Quartal zum 30. September 2023

(1) Siehe Non-GAAP-Kennzahlen

- Pasinex verbuchte in den drei bzw. neun Monaten zum 30. September 2023 einen Nettoverlust von rund 0,3 Mio. Dollar bzw. einen Nettogewinn von rund 0,4 Mio. Dollar, verglichen mit einem Nettoverlust von rund 0,6 Mio. Dollar für die drei Monate zum 30. September 2022 und einem Nettogewinn von rund 2,1 Mio. Dollar für die neun Monate zum 30. September 2022. Der Hauptgrund für den Rückgang des Nettogewinns im Jahr 2023 gegenüber 2022 war, dass die Dividendenerträge im Jahr 2022 deutlich höher ausfielen als im Jahr 2023. Außerdem ist der Rückgang im Jahr 2023 zum Teil auf eine Erhöhung bei den Allgemein- und Verwaltungskosten sowie bei den Explorationskosten zurückzuführen.