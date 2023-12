Comviva ist laut Juniper Research Marktführer unter den Plattformen für digitale Wallets

Unter den 15 führenden Plattform-Anbietern für digitale Wallets liefert das Unternehmen in Bezug auf Kapazität und Leistung die beste Performance

mobiquity Pay ermöglicht über 7,5 Mrd. digitale Transaktionen für 150 Mio. Kunden im Wert von 250 Mrd. Dollar jährlich

NEW DELHI, 1. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Comviva, der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Kundenerfahrung und Datenmonetarisierung, gab heute bekannt, dass seine Lösung mobiquity Pay im neuesten Competitor Leaderboard for Digital Wallets von Juniper Research die Position des Marktführers eingenommen hat. Comviva wurde in Bezug auf Kapazität und Leistungsfähigkeit am höchsten bewertet und gehört zu den drei führenden Unternehmen weltweit. Diese Anerkennung unterstreicht das unermüdliche Engagement von Comviva hinsichtlich vielfältiger digitaler Zahlungslösungen für Verbraucher.

Comviva wurde bei den Juniper Research Future Digital Awards 2023 for Fintech and Payments außerdem in der Kategorie „Beste Plattform für digitale Wallets" mit Gold ausgezeichnet.