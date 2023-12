Die jüngsten Inflationsentwicklungen in den USA und der Eurozone hielten die Anleger zuletzt bei bester Laune. Am Markt werden mittlerweile schon für das Frühjahr 2024 erste Zinssenkungen erwartet. Anleger warten nun gespannt auf Aussagen von Jerome Powell. Der US-Chefwährungshüter wird nach dem New Yorker Börsenauftakt am Spelman College im US-Bundesstaat Atlanta sprechen.

Der Dow Jones Industrial , der am Vortag nahe 36 000 Punkten den höchsten Stand seit Anfang 2022 erreichte, wird eine Stunde vor Handelsstart vom Broker IG nur wenige Punkte tiefer auf 35 936 Punkte taxiert. Sein Wochenplus beträgt bisher gut eineinhalb Prozent. Für den Auswahlindex Nasdaq-100 zeichnet sich am Freitag ein 0,2 Prozent leichterer Start ab. Seine Wochenbilanz könnte nach vier Gewinnwochen wieder negativ werden.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte dürften am Freitag gezügelt in den Dezember starten. Wie schon am Vortag zeigten sich die Standardwerte an der Wall Street vorbörslich etwas besser als jene an der Nasdaq-Börse. Im laufenden Jahr haben Standardwerte allerdings weniger stark zugelegt als Technologieaktien mit ihrer starken Rally.

