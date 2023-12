Tages- und Festgeldangebote sowie Geldmarktfonds werfen seit der Zinswende eine profitable Rendite ab – weshalb viele Investoren ihr Geld zuletzt in Cash gehalten haben, statt es zu investieren. Cash mit Rendite, die sogar die von Aktien im vierten Quartal des Jahres übertreffen könnte, so lauteten bis vor Kurzem die Prognosen.

Laut Zahlen der Federal Reserve Bank (Fed) hat sich der Bestand an Barmitteln seit 2018 auf rund 5,92 Billionen US-Dollar fast verdoppelt – in den vergangenen Monaten angetrieben von Anlegern, die von den hohen Leitzinsen profitieren wollten. Da die Zinsen ihre Höchststände nun voraussichtlich erreicht haben, werde "die Attraktivität der Anlagen in Cash sinken", schrieb Dibadj diese Woche in einem Blogbeitrag.

Aktien-Rallye oder Business as usual?

Das könnte eine veritable Rallye bei US-Aktien auslösen: "Im Großteil des vergangenen Jahrzehnts wurden die Renditen durch billiges Geld angekurbelt", sagt Dibadj. Dadurch seien die Kurse an den Aktienmärkten zwar allgemein gestiegen, aber passive sowie indexorientierte Anlageformen hätten für viele Anleger im Fokus gestanden. Für Dibadj von Janus deutet nun alles darauf hin, dass Risikoanlagen sowie aktiv verwaltete Anlageprodukte wieder an Bedeutung gewinnen und attraktive Investitionsziele für einen Teil der am Geldmarkt geparkten Cash-Vermögen sein könnten.

Allerdings gibt es auch anders lautende Einschätzungen: Laut Prognosen erwarten Experten der Wall Street, dass US-Aktien weiter steigen, dabei aber hinter den Renditen der Vorjahre zurückbleiben. Einige Experten der Geldmarktbranche sind nicht der Ansicht, dass institutionelle Akteure allzu bald ihre Barbestände umschichten. "Es gibt keine Korrelation zwischen Vermögen in Geldmarktfonds und dem Aktienmarkt", sagte Peter Crane, Geschäftsführer von Crane Data. Institutionelle Investoren hätten ihre Barbestände eben zumeist in Geldmarktfonds angelegt, die weiterhin gut performen. "Die Behauptung, dass die Anleger plötzlich der Fünf-Prozent-Renditen überdrüssig werden, ist weit hergeholt", sagt Crane.

(ck) für die wallstreetONLINE Zentralredaktion