Infolgedessen hat Morgan Stanley sein Kursziel für die Tencent-Aktie um zehn Prozent auf elf US-Dollar angehoben, was einem Aufwärtspotenzial von über 30 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.

Zwischen Juli und September übertraf das Unternehmen zum ersten Mal seit seinem US-Börsengang Ende 2018 die Marke von 100 Millionen Online-Musikabonnenten pro Quartal. Mit 594 Millionen monatlich aktiven Nutzern liegt das Unternehmen laut CNBC sogar über der Zahl von 574 Millionen monatlich aktiven Nutzern von Spotify. "Der Wert von Tencent wird immer noch unterschätzt", so die Analysten von Morgan Stanley und weiter: "Wir sehen Raum für eine Verdoppelung der Musikeinnahmen und eine Verdreifachung des Gewinns in den nächsten drei Jahren."

Morgan Stanley schätzt, dass die Musikindustrie das am schnellsten wachsende Unterhaltungssegment in China ist, mit einem Umsatzwachstum von 140% zwischen 2019 und 2023. Tencent bietet Zuhörern zu Hause oder unterwegs Apps wie QQ Music und Kugou Music an und erlebe eine wachsende Beliebtheit bei Live-Konzerten. Morgan Stanley prognostiziert, dass die Einnahmen aus Musikabonnements im Jahr 2023 im Vergleich zu 2022 um 38 Prozent steigen werden.

Eine andere US-Investmentbank, JPMorgan, hat kürzlich ihre Empfehlung für die Aktie von Neutral auf Overweight angehoben und das Kursziel auf zehn US-Dollar pro Aktie gesetzt. "Wir erwarten, dass Tencent zu zweistelligen Gewinnen zurückkehrt", so JPMorgan-Analyst Alex Yao. Er verweist auf eine gestiegene Bruttogewinnmarge im Online-Musiksegment und eine Fokussierung weg vom Social-Entertainment-Geschäft. "Online-Musik überholte Social Entertainment als Gewinntreiber im dritten Quartal 2023, was zu einer unerwartet starken Erholung des Gewinnwachstums im Jahr 2024 führen wird", fügte Yao hinzu.

Daten von wallstreetONLINE (wO) zufolge beläuft sich das mittlere Kursziel der chinesischen Musikstreaming-Aktie von 26 erfassten Research-Berichten auf 8,65 US-Dollar, das deutlich unter den von Morgan Stanley und JPMorgan genannten Zielmarken steht. 77 Prozent der Analysten bewerten die Aktie laut wO mit "Buy".

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion