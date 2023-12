First Hydrogen plant Entwicklung von Hochleistungsbatterien für wasserstoffbetriebene Brennstoffzellenfahrzeuge

Vancouver, B.C., 5. Dezember 2023 / IRW-Press / – Vancouver, British Columbia – First Hydrogen Corp. („First Hydrogen“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) hat mit EV Technologies Inc. („EVT“) ein Termsheet hinsichtlich der Entwicklung einer kompakten Hochleistungsbatterie unterzeichnet, die dem neuesten Stand der Technik entsprechen und speziell für wasserstoffbetriebene Brennstoffzellenfahrzeuge konzipiert sein soll. First Hydrogen und EVT werden eine Vereinbarung über eine kommerzielle Partnerschaft ausarbeiten, in der die entsprechenden technischen Anforderungen und Investitionen festgelegt werden. First Hydrogen ist Eigentümer des gesamten im Rahmen der Partnerschaft entwickelten geistigen Eigentums, das ausschließlich für die Herstellung der Batterie verwendet werden soll.

Das neue Batteriesystem, das entwickelt und geplant werden soll, wird nach Maßgabe des Ingenieurteams des Unternehmens und seiner Automobilpartner eine höhere Effizienz und eine höhere Leistungsfähigkeit für seine wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellenfahrzeuge (FCEV) haben. Das neue Batteriedesign wird zusammen mit der Wasserstoff-Brennstoffzelle in die Fahrzeuge für den Markt der wasserstoffbetriebenen Fahrzeuge (FCEV) integriert. First Hydrogen bewertete die neuesten weltweit verfügbaren Batterietechnologien und entschied sich für das in Quebec ansässige Unternehmen EVT, einen anerkannten Marktführer in der Entwicklung innovativer, zuverlässiger und leistungsstarker Antriebsbatteriesysteme, nachdem es nicht in der Lage war, eine Batterie zu finden, die den strengen Spezifikationen von First Hydrogen entsprach.

Die wasserstoffbetriebenen FCEV von First Hydrogen haben im Rahmen von Tests mehr als 10.000 km zurückgelegt, unter anderem bei Einsatztests auf der Straße mit Flottenbesitzern und -betreibern aus dem Vereinigten Königreich, RIVUS und dem Energieversorger SSE plc. Es konnte demonstriert werden, dass die FCEV mit einer einzigen Betankung eine Reichweite von 630 km aufweisen und damit die Reichweite von elektrischen leichten Nutzfahrzeugen (240 km) leicht verdoppeln. First Hydrogen ist bestrebt, die Produktqualität und die Leistung des Fahrzeugantriebs kontinuierlich zu verbessern.