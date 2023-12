Alaska Energy Metals meldet den Verkauf von Explorationsdaten an KoBold Metals – Region Projekt Nikolai, Alaska

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, KANADA, 28. November 2023 / IRW-Press / – Alaska Energy Metals Corporation (TSX-V: AEMC, OTCQB: AKEMF) („Alaska Energy Metals“ oder das „Unternehmen“) hat heute den teilweisen Verkauf seiner früher gekauften Explorationsdaten an eine Tochtergesellschaft von Unternehmen KoBold Metals („KoBold“) bekannt gegeben. KoBold ist ein Explorations- und Bergbauunternehmen mit Sitz im Silicon Valley, das für seinen innovativen Einsatz von maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz bei der Mineralexploration bekannt ist. Die Daten betreffen das Projekt Skolai von KoBold (violetter Umriss in Abbildung 1), welches an das Nickelprojekt Nikolai von AEMC (roter Umriss in Abbildung 1) im Landesinneren von Alaska (Interior Alaska) angrenzt.