Die Ausschau nach attraktiven Investment-Optionen zählt zum Alltagsgeschäft der Goldman-Sachs-Analysten, wobei sie die Augen weltweit offenhalten. In Europa haben sie für diesen Monat beispielsweise fünf Aktien identifiziert, bei denen sie noch viel Kurs-Luft nach oben sehen, wie CNBC berichtet.

Auf Platz zwei des Aktien-Favoriten-Quintetts liegt die Mahlzeiten-Lieferplattform Delivery Hero aus Berlin, bei der die Goldman-Analysten ein Aufwärtspotenzial von fast 82 Prozent auf Jahressicht sehen. Auf den weiteren Plätzen folgen Burberry (70,2 Prozent), Bureau Veritas (63,3 Prozent) und Koninklijke Philips (54,1 Prozent).

Die positiven Einschätzungen für die Aktien halten die Goldman-Experten schon länger. Allerdings weisen sie ausdrücklich darauf hin, dass ihre Empfehlungen nicht als Portfolio betrachtet werden sollten, und sie bei ihrer jeweiligen Favoriten-Auswahl auch Wert auf eine Diversifizierung über Sektoren und Regionen hinweg legen.

Insgesamt sind die Goldman-Experten der Ansicht, dass die Volatilität an den Aktienmärkten dieses Jahr für aktives Stock-Picking spricht und dieses auch gut ermögliche, weil die Indizes bisher in einer gewissen Bandbreite schwanken. So bewegte sich der S&P-500-Index seit Jahresbeginn zwischen 3800 und 4570 Punkten, während der Europe-Stoxx-600-Index zwischen 430 und 470 Punkte erreichte.

Ein Abgleich mit den Einschätzungen der auf Marketscreener erfassten Analysten zeigt aber, dass diese für alle fünf Aktienempfehlungen der Goldman-Analysten ebenfalls positiv gestimmt sind. Das größte Aufwärtspotenzial sehen sie bei Delivery Hero (rund 77 Prozent). Das geringste bei Koninklijke Philips (rund sieben Prozent).

