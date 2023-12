DAX legt erneut zu

Am Vortag hieß es im Insight: "Bisher kann der DAX noch weiter zulegen, aber die kaum noch vorhandene Aufwärtsdynamik im S&P 500 ist ein Warnsignal. Möglicherweise kann der S&P 500 doch noch weiter zulegen und den Widerstand bei 4.600 Punkten nach oben durchbrechen. In diesem Fall würde ein weiteres Long-Signal generiert werden. Kommt es aber zu einem Verlaufshoch am Fibonacci-Fächer im S&P 500 und einem nachhaltigen Abprall nach unten, dürfte dies auch den DAX belasten."

Aktuell notiert der S&P 500 bei 4.590 Punkten unverändert unter dem Fibonacci-Fächer im Wochenchart. Damit hat sich an der Lage im Vergleich zum Vortag wenig geändert. Sollte es zu einem nachhaltigen Durchbruch über den Fibonacci-Fächer im S&P 500 kommen, würde ein weiteres Long-Signal generiert werden. Prallt der S&P 500 erneut nach unten ab, wäre dies ein weiteres Warnsignal für ein Verlaufshoch.