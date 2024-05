Im besonderen Fokus steht das Kursniveau um 18.207 Punkten, weil dort eine entscheidende Trendwendemarke in einer erst vor wenigen Tagen etablierten Aufwärtsbewegung sowie das 61,8 % Fibonacci-Retracement verlaufen. Genau hier wird sich nämlich der weitere Weg auf Sicht der nächsten Tage und Wochen für den DAX-Index entscheiden. Ein Kurssprung über 18.126 Punkte würde demnach Aufwärtspotenzial zurück an die Rekordstände von 18.567 Punkten eröffnen, auf der Unterseite droht unterhalb von 17.800 Zählern ein Rücklauf an 17.500 und darunter in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts (steigend) bei 17.344 Zählern.

Entscheidende Wirtschaftsdaten aus Deutschland stehen bereits ab 8:00 Uhr mit den Importpreisen aus März und der Vorabschätzung der Verbraucherpreise aus April um 14:00 Uhr an. Ein Blick auf die europaweite Wirtschaftsstimmung, dem Geschäftsklimaindikator sowie Industrie- und Dienstleistervertrauen per April um 11:00 Uhr sollte aber auch nicht ausbleiben. Quartalszahlen legen heute unter anderem Morphosys, Haier, Paramount Global sowie GK Software vor.