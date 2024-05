EUR/CHF Richtungsentscheid am Abwärtstrend Nach einem finalen Verlaufstief bei 0,9253 CHF im Dezember 2023 zogen die Notierungen unerwartet stark an und trieben das Paar EUR/CHF über den ersten Widerstand von 0,94117 CHF in den Bereich des 200-Wochen-Durchschnitts bei grob 0,9783 CHF voran. …