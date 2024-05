Henkel hat seine Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Jahr angehoben. So soll das organische Umsatzwachstum jetzt zwischen 2,5 bis 4,5 Prozent nach bislang 2,0 bis 4,0 Prozent liegen. Beim bereinigten Ergebnis je Anteilsschein werden nun zwischen plus 15 und 25 Prozent bei konstanten Wechselkursen erwartet, zuvor rechnete der Vorstand mit plus 5,0 bis 20,0 Prozent. Ganz überraschend kam die Anhebung jedoch nicht, zuvor hatte der britische Konkurrent Unilever mit einem starken Ausblick für Aufsehen gesorgt.

Technisch überzeugt die Henkel Aktie insbesondere durch den Kurssprung über die Verlaufshochs aus 2023 von 70,10 Euro, in der Folge erreichte die Aktie in der abgelaufenen Handelswoche einen Spitzenwert von 74,25 Euro in diesem Jahr. Nach technischer Auswertung steht dem Wertpapier aber noch weiteres Kurspotenzial bereit, allerdings sollte man sich als Anleger bei einem Investment auf mittelfristiger Basis positionieren. Etwaige Rücksetzer können hierbei für einen Long-Einstieg bestens genutzt werden.