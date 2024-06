Mit einem Kurssprung von intraday über 12,5 Prozent versucht Nemetschek die Seitwärtskonsolidierung der letzten Wochen zwischen 80,00 und in der Spitze 93,20 Euro aufzulösen und damit einen weiteren Pflock in der seit nunmehr November 2022 andauernden Kursrallye einzuschlagen. Dieses Kunststückchen versucht die Aktie ausgerechnet im Bereich mehrerer Widerstände aus dem Frühjahr 2022 zu vollziehen und scheint damit bislang auch Erfolg zu haben. Ein nachhaltiger Wochenschlusskurs würde ein erneutes Aufwärtsszenario untermauern und den Weg in Richtung der Rekordstände aus 2022 frei machen.

Nachhaltige Tagesschlusskurse oberhalb von 93,20 Euro würden klare Hinweise auf eine Rallyefortsetzung liefern, in den kommenden Tagen könnten Anstiegsversuche an rund 100,00 Euro bei Nemetschek beobachtet werden, darüber würde der Weg das Wertpapier an die Kursspitzen aus 2022 um 116,15 Euro führen. Insgesamt sollte aber die Seitwärtsphase der letzten Wochen mit einem nachhaltigen Ausbruch untermauert werden. Anderenfalls würden unterhalb von 80,00 Euro rasche Rücksetzer zurück auf das Unterstützungsniveau aus 2022/2023 bei 74,54 Euro und den knapp darunter gelegenen 200-Wochen-Durchschnitt bei aktuell 73,11 Euro drohen.

Nemetschek SE (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Fazit: Die Nemetschek-Aktie ist gerade auf dem Weg wieder die 2022‘er Hochs zu stürmen, auf dem Weg dorthin muss für das nächste Signal allerdings ein glasklarer Wochenschlusskurs oberhalb von 93,20 Euro zustande kommen. Nur in diesem Szenario ließe sich auf mittelfristiger Sicht ein Long-Investment beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN ME9ASJ realisieren und hiervon überdurchschnittlich profitieren. Die mögliche Renditechance beliefe sich auf der nächsten Wegstrecke bis 116,15 Euro auf 120 Prozent, Ziel des Scheins läge am Ende bei 3,83 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte jedoch den Bereich von orientierungshalber 90,00 Euro gemessen am Basiswert nicht überschreiten, hieraus würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs im Schein von 1,21 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sollten sich Investoren jedoch gut einige Wochen bis Monate Zeit nehmen.