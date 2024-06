➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest

Telegram Gruppen-Name: ik_invest

Gestern fand das nächste Trading Insights Webinar statt. In diesem Webinar gehen die Trading-Experten Ingmar Königshofen und René Wolfram wieder auf verschiedene Märkte ein. Dabei liegt der Fokus heute auch auf dem Rohöl-Preis. Rohöl sieht - aufgrund verschiedener Vorfilter - interessant für die Longseite aus. Auch aus charttechnischer Sicht ist es interessant, denn WTI Rohöl notiert aktuell in einem wichtigen Unterstützungsniveau. ingmar Königshofen zeigt in diesem Webinar auf, wie mit einem Discount Call Optionsschein eine attraktive Seitwärtsrendite zu erzielen sein könnte. Mehr dazu in diesem Video.