Die Chancen auf einen Folgeanstieg an die endgültige Zielmarke resultierend aus dem Doppelboden um 1.128 US-Cents bei 1.320 US steigt mit einem Wochenschlusskurs oberhalb von 1.241/1.256 US-Cents merklich an und würde sich für den Aufbau von kurz- bis mittelfristigen Long-Positionen anbieten. Als Zugvehikel kann das weiter unten aufgeführte Zertifikat ausgestattet mit einem Hebel von 10,6 zum Einsatz kommen. Sollte jedoch eine zweite größere Korrekturwelle unterhalb der Vorwochentiefs von 1.204 US-Cents das Niveau von 1.181 US-Cents touchieren, würde der zuletzt aufgebaute Doppelboden merklich in Gefahr geraten. Aber erst bei einem Unterschreiten dessen müsste eine Long-Strategie überdacht werden.

Soja-Future (Tageschart in US-Cents) Tendenz:

Fazit Weiterhin gilt für einen Kursanstieg an 1.320 US-Cents ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb von 1.241 US-Cents, im Erfolgsfall könnte auf den Soja-Future dann beispielshalber das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VX6KLH zum Einsatz kommen. Vom gegenwärtigen Niveau aus ergibt sich orientierungshalber eine Gesamtrenditechance von 75 Prozent, endgültiges Ziel im Schein wurde entsprechend der Kurszielmarke bei 2,00 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte hierbei aber das Niveau des 50-Tage-Durchschnitts bei 1.214 US-Cents vorläufig nicht überschreiten, im Schein würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs von 0,88 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sollten jedoch gut einige Wochen an Zeit einkalkuliert werden.